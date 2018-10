Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 | programma | orari e tv di mercoledì 17 ottobre Tutte

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi martedì 16 ottobre è in programma la decima giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi martedì 16 ottobre alle ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi lunedì 15 ottobre è in programma l’ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi lunedì 15 ottobre alle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di lunedì 15 ottobre. Tutte le gare e le finali : lunedì 15 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la nona giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi domenica 14 ottobre è in programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi domenica 14 ottobre alle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di domenica 14 ottobre. Tutte le gare e le finali : domenica 14 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la sesta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi sabato 13 ottobre è in programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi sabato 13 ottobre alle ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi venerdì 12 ottobre è in programma la quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi venerdì 12 ottobre alle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di venerdì 12 ottobre. Tutte le gare e le finali : venerdì 12 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la quarta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi giovedì 11 ottobre è in programma la quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi giovedì 11 ottobre alle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di giovedì 11 ottobre. Tutte le gare e le finali : giovedì 11 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la quarta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi mercoledì 10 ottobre è in programma la quarta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi mercoledì 10 ottobre alle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 10 ottobre. Tutte le gare e le finali : mercoledì 10 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la quarta giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : Calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi martedì 9 ottobre è in programma la terza giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 16 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi martedì 9 ottobre alle ...

Calendario Olimpiadi Giovanili 2018 : programma - orari e tv di martedì 9 ottobre. Tutte le gare e le finali : martedì 9 ottobre andrà in scena a Buenos Aires (Argentina) la terza giornata di gare della terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta per competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Andiamo a scoprire il programma odierno, ricordandovi le 5 ore di differenza con il fuso sud-americano e nel contempo la copertura ...