Calcutta canta Gianni Morandi da Fiorello | Fatti Mandare Dalla Mamma su Paracetamolo a Il

(Di martedì 16 ottobre 2018), ospite de Il Rosario della Sera, il programma checonduce su Radio Deejay dalle ore 19.00 alle ore 20.00, tutte le sere.La nuova edizione de Il Rosario della Sera ha preso il via con. Ospite di, l'artista è stato invitato are un celebre brano diin una versione completamente inedita. Il testo è stato adattato alla musica di, il brano dirilasciato negli scorsi mesi, ma poi le parole stesse sono state stravolte.Ad essere rimasto in vita, della versione originale didiè solo una parte del ritornello e l'idea di ispirarsi a quel brano per questa inedita e particolare versione cheha eseguito da, prestandosi allo show come nelle migliori tradizioni del mattatore italiano.Non è la prima volta chepropone agli ...