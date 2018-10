Calciomercato | Sampdoria e Bologna a “duello” in vista di gennaio

Calciomercato Sampdoria - tutti i nomi per il dopo Quagliarella [FOTO] : 1/8 LaPresse/Alessandro Tocco ...

Calciomercato : Sampdoria - Atalanta - Torino e Genoa pronte a realizzare plusvalenze incredibili! [FOTO] : 1/9 Barrow (Foto Mauro Locatelli/LaPresse) ...

Calciomercato - Sampdoria su Marchisio? Ecco la verità : Il Calciomercato continua a regalare grosse emozioni, i club italiani possono ancora portare a termine alcuni colpi dal mercato svincolati. Un calciatore alla ricerca di una nuova destinazione e che può rappresentare un lusso per tutte le squadre è sicuramente il centrocampista Claudio Marchisio, fresco di rescissione del contratto con la Juventus. Nelle ultime ore si è parlato di un interesse da parte della Sampdoria ma sono solo voci che ...

Calciomercato Sampdoria - Saponara : «Che bello ritrovare Giampaolo» : GENOVA - Riccardo Saponara scalda i motori. Si vuole prendere un ruolo da protagonista nell'undici della Sampdoria , dove ritrova Marco Giampaolo , suo allenatore ai tempi dell'Empoli. Così il ...

Calciomercato - Tonelli : «Ho voluto fortemente la Sampdoria» : GENOVA - "Arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli . Ho attraversato un periodo non facile per le mie condizioni fisiche e ho trovato poco spazio. Ho tanta voglia di riscatto, di ...

Calciomercato Sampdoria - Tonelli : «Dopo il Napoli ho voglia di riscatto» : GENOVA - "Arrivo qua a Genova dopo due anni non felicissimi a Napoli . Ho attraversato un periodo non facile per le mie condizioni fisiche e ho trovato poco spazio. Ho tanta voglia di riscatto, di ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : preso Tonelli dal Napoli : GENOVA - Colpo in entrata della Sampdoria , che aggiunge un prezioso tassello alla sua retroguardia proprio l'ultimo giorno di mercato: Lorenzo Tonelli abbraccia la causa blucerchiata, lasciando il ...

Calciomercato Sampdoria - colpo di coda : arriva Saponara : 1/9 LaPresse/Jennifer Lorenzini ...

Calciomercato - poche ore prima del gong : tutte le trattative LIVE - la Sampdoria ci prova per Saponara : Calciomercato, LE ULTIME trattative LIVE – Ultimo giorno di Calciomercato, sta per concludersi una finestra estiva che può considerarsi scoppiettante e come una delle più belle degli ultimi anni. Sono arrivati grandi campioni, la trattativa più importante è stata sicuramente il colpo Cristiano Ronaldo messo a segno dalla Juventus ma non è da sottovalutare l’operazione del Milan sempre con i bianconeri e che riguarda Gonzalo ...

Calciomercato Sampdoria - si tenta il tutto per tutto in questo finale di mercato : ecco l’ultima idea a sorpresa : Il club di Ferrero ha chiesto informazioni alla Fiorentina per Saponara, contatti in corso tra le parti Sfumato Simone Zaza nonostante l’accordo con il Valencia, la Sampdoria prova comunque a giocarsi le ultime carte in questo ultimo giorno di mercato. L’ultima idea è quella di Saponara, centrocampista offensivo della Fiorentina. Contatti in corso tra le parti, con i blucerchiati che spingono per regalare a Giampaolo un ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - intesa vicina con il Bologna per Destro : Calciomercato Sampdoria – Beffa clamorosa in casa Sampdoria nelle ultime ore in casa Sampdoria, i blucerchiati avevano raggiunto l’accordo con il Valencia per l’attaccante Simone Zaza, il calciatore poi ha scelto il Torino. Cambio di strategia nelle ultime ore per la Sampdoria, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb, incontro in corso con il Bologna per Mattia Destro, si sta parlando del trasferimento in ...

Calciomercato Sampdoria - clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza : doriani beffati dal Torino! : Con la stessa offerta presentata dalla Samp, il Torino ha convinto il Valencia e il giocatore che in serata sbarcherà in Italia clamoroso colpo di scena nell’affare Zaza, non sarà la Sampdoria il prossimo club dell’attaccante italiano. Il Torino infatti ha beffato i doriani, presentando al giocatore un contratto più ricco e più lungo. L’offerta al Valencia non cambia, dunque sono le migliori condizioni proposte ...

Calciomercato Sampdoria - Verre al Perugia in prestito : GENOVA - Attraverso una nota ufficiale, la Sampdoria ha annunciato "di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all'A.C. Perugia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore ...

Calciomercato Sampdoria – Chiusa la trattativa col Napoli : è fatta per Tonelli : Tonelli alla Sampdoria: è fatta! Chiusa la trattativa col Napoli: i dettagli Dopo l’ingaggio di Simone Zaza, la Sampdoria non si è fermata in questa ultima giornata di Calciomercato: la squadra genovese ha infatti spinto per portare in Liguria, dal Napoli, Tonelli, riuscendoci con successo. Lorenzo Tonelli sarà infatti un giocatore della Sampdoria: “in prestito a 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 7.5 milioni di ...