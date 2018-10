Calciomercato Napoli | Hamsik | parla il padre | «Difficile dire se resterà»

Calciomercato Napoli - le contropartite che possono sbloccare l’affare Piatek [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - Balotelli sogna la Champions col Napoli : 'Magari certe emozioni' : Una dichiarazione d'amore in piena regola, Mario Balotelli strizza ancora una volta l'occhio al Napoli e lo fa attraverso i social. Un video pubblicato in una 'storia' Instagram riprende l'esterno del ...

Sarri a 360° : “amerò per sempre Napoli” - il Calciomercato e la Juventus favorita in Champions : Maurizio Sarri ha parlato del “suo” Napoli, ma anche di dinamiche di calciomercato che in estate hanno coinvolto il Chelsea “La Juventus è la più forte, si gioca la Champions League con il Manchester City. Ho Napoli nel cuore, mi manca Higuain. Il Chelsea è il mio sogno”. Questo il succo delle parole di Maurizio Sarri, allenatore dei Blues, intervistato dal Corriere dello Sport. Il tecnico toscano ha un po’ di ...

Calciomercato - si accende l’asta per bomber Piatek : si inserisce anche il Napoli : Piatek show anche con la sua Polonia, gli estimatori del calciatore del Genoa crescono sempre più, anche De Laurentiis gli ha messo gli occhi addosso bomber Piatek ha colpito anche con la maglia della Nazionale polacca. Il calciatore del Genoa sembra essere infallibile in questo inizio di stagione nel quale non sta davvero sbagliando un colpo. Il presidente del Grifone Preziosi già si frega le mani al solo pensiero di quanto il club potrà ...

Calciomercato - l'agente di Lasagna : «In estate vicino al Napoli» : NAPOLI - "La convocazione in Nazionale? Per Lasagna è stata una bella soddisfazione anche perchè inaspettata. Credo sia un premio alla professionalità e alla serietà di questo ragazzo. Ieri l'ho ...

Il Calciomercato oggi – Che colpo del Napoli! : Il calciomercato oggi – Il Napoli ha iniziato molto bene la stagione con Carlo Ancelotti in panchina, il club azzurro è reduce dall’entusiasmante successo davanti al pubblico amico contro i vice-campioni d’Europa del Liverpool. In campionato sconfitta contro la Juventus ed i punti di distacco dalla vetta sono adesso 6 ma la squadra di Ancelotti ha tutte le carte in regola per lottare fino alla fine. Nel frattempo si sta per definire ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis blinda Koulibaly : maxi-ingaggio e clausola rescissoria da capogiro : Koluibaly si lega sempre di più al Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo le polemiche con i tifosi partenopei per un mercato estivo non propriamente esaltante, ha deciso di blindare uno dei suoi calciatori più importanti. Koulibaly nelle stagioni trascorse a Napoli è sempre stato un elemento fondamentale della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e lo sarà certamente nel sistema difensivo che Ancelotti sta cercando di inculcare ai suoi ragazzi. ...

Calciomercato Napoli - rinnovo Koulibaly ufficiale : cifre : 'Koulibaly è il più forte difensore al mondo e ha rinnovato il contratto per i prossimo cinque anni - disse il presidente del Napoli ad inizio agosto -. Per lui ho rifiutato 90 milioni, tre squadre ...

Calciomercato/ I colpi di Juventus - Inter - Milan - Roma e Napoli : Il CALCIOMERCATO quest'anno è stato corto, ma contraddistinto da colpi importantissimi. Le mosse di Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli riportate da CARLO CATTANEO(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 13:12:00 GMT)