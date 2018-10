Calciomercato | il City su De Jong | pronti 70 milioni di euro

Calciomercato - il Manchester City su De Jong : Come dice il popolare conduttore della trasmissione regina del tema, “il Calciomercato non dorme mai”. I nomi circolano con l’assiduità di sempre, anche se ancora manca qualche mese all’apertura della finestra invernale. GUARDIOLA VUOLE DE Jong Secondo quanto riferisce il tabloid inglese Sun, il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a investire una settantina di […] L'articolo Calciomercato, il Manchester City ...

Calciomercato Manchester City - il presidente Al Mubarak svela : 'Abbiamo provato a prendere Messi' : Manchester City e Lionel Messi: due strade che avrebbero potuto incontrarsi, ma non l'hanno mai fatto. È quanto ha svelato il presidente e amministratore delegato del club di Premier League, Khaldoon ...

Calciomercato - Sergio Aguero prolunga fino al 2021 : 10 anni al City : Una firma che ufficializza i 10 anni di 'matrimonio': arrivato al Manchester City nel 2011 dall'Atletico Madrid, Sergio Aguero ha prolungato di una ulteriore stagione il suo contratto con il club ...

Calciomercato - il Manchester City in emergenza portieri : tentativo per Keylor Navas del Real - gli scenari : L'infortunio di Claudio Brav o, portiere di Coppa di Pep Guardiola, ha complicato le cose in casa Manchester City. Il cileno dovrà stare fuori presumibilmente per almeno sei mesi , e quindi per l'...

Manchester City nei guai : Bravo fa crack e Guardiola resta con un solo portiere - Calciomercato inconcepibile : Manchester City alle prese con il grave infortunio del portiere Claudio Bravo che mette Guardiola in una condizione poco piacevole Il Manchester City non può permettersi errori di questo genere sul mercato. Un club facoltoso che punta al massimo risultato possibile, non può avere solo due portieri in rosa. Ederson è il titolare, ma il suo secondo Bravo si è fermato a causa di un grave infortunio, la rottura del tendine d’Achille. In ...

Calciomercato Manchester City; Guardiola : ”Marchisio non arriverà” : Pep Guardiola ha escluso l’arrivo ai Citizens di Claudio Marchisio che ha lasciato la Juventus, dopo 25 anni, proprio nell’ultimo giorno di mercato. Il Manchester City non acquisterà altri giocatori almeno fino alla prossima finestra di mercato in dicembre, nonostante l’infortunio che terrà fermo per i prossimi tre mesi il centrocampista belga Kevin De Bruyne. A confermarlo è stato lo stesso manager dei Citizens, Pep Guardiola, ...