Calcio in tv | Francia-Germania

Calcio - Nations League 2018-2019 : Germania-Francia 0-0. Finisce a reti inviolate la prima sfida della Serie A : reti bianche nel primo grande match della Nations League di Calcio : Germania-Francia termina 0-0. Nel Gruppo 1 della Serie A della competizione poche emozioni nei primi 90 minuti. Domani tocca all‘Italia: potrebbero essere gli azzurri a siglare la prima rete della massima Serie del nuovo torneo europeo per selezioni nazionali. Questa sera da una parte Low non cambia più di tanto, mettendo Goretzka al posto di Ozil, che dopo la disfatta dei ...

Nations League Calcio 2018-2019 : risultati e classifiche. Germania-Francia finisce a reti bianche : La Nations League 2018-2019 di calcio è la neonata competizione continentale organizzata dalla UEFA che intende aumentare il numero di partite con i tre punti in palio. Le migliori 12 Nazionali del Vecchio Continente sono state inserite nella Serie A, suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno: le quattro vincitrici accedono alla Final Four che assegna il titolo mentre le ultime classificate verranno retrocesse in Serie B. L’Italia se la ...