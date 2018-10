Calabria | Oliverio | “E’ importante candinare il Parco della Sila come Patrimonio

Calabria - presidente Oliverio incontra a Roma ministro cinese - : "Nel pomeriggio di ieri il presidente della Regione, Mario Oliverio , ha incontra to a Roma il ministro consigliere per l'economia e commercio dell'ambasciata della Repubblica Popolare cinese Li Bin". Lo comunica una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale della Calabria . "Nel corso dell'amichevole colloquio

Calabria : il presidente Oliverio incontra il ministro cinese Li Bin : ... Mario Oliverio , ha incontra to a Roma il ministro consigliere per l'economia e commercio dell' Ambasciata della Repubblica Popolare cinese Li Bin. Nel corso dell'amichevole colloquio, il presidente ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “Servono fondi per le strade provinciali” : Il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio ha scritto al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in merito alla grave situazione della viabilità di competenza delle Province, anche alla luce dell’ondata di Maltempo che ha investito la regione nei giorni scorsi. “Gli eventi alluvionali che in questi giorni hanno interessato il territorio calabrese – scrive Oliverio – hanno determinato notevoli danni al ...

Maltempo - Oliverio : “La Calabria paga decenni di incuria” : “Sono stato fino a poco fa sul luogo della tragedia del Lametino e piangiamo per le vittime innocenti di questa nuova calamità”. Così il presidente della Regione, Mario Oliverio , al termine di un sopralluogo sulle aree della Calabria maggiormente colpite dal Maltempo . “La situazione – aggiunge Oliverio – è assai pesante e critica non solo nella zona di Lamezia e del comprensorio. Ci sono infatti danni enormi a ...

Maltempo in Calabria - Oliverio : chiederemo stato di emergenza : Roma, 5 ott., askanews, - 'Si fa sempre più drammatica la situazione in Calabria a causa dell'eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale ed ha già fatto alcune vittime.

Maltempo Calabria - Oliverio : “La situazione è grave - chiederemo lo stato di emergenza” : “Si fa sempre più drammatica la situazione in Calabria a causa dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale. Nelle prossime ore avanzeremo la richiesta dello stato di emergenza” . È quanto dichiara il Presidente della Regione Calabria , Mario Oliverio , che da due giorni sta seguendo direttamente l’evolversi della situazione e si mantiene in contatto permanente con la Protezione Civile regionale, le Prefetture, ...

Reggio Calabria - Campolo : 'il turismo è in calo - colpa della giunta Oliverio' : Valorizzazione del KMzero, economia e produzione interna,, offerta lavorativa sono le basi per chi volesse sostenere il Movimento ', conclude.

Santuario di Polsi - sopralluogo di Oliverio. Calabria Verde : "Avviato un nuovo corso" : ... Mario Oliverio, è partito da Catanzaro per raggiungere la Locride e poi spostarsi verso Polsi , il luogo nel cuore dell'Aspromonte che ospita un Santuario della Madonna conosciuto in tutto il mondo. ...

Inchiesta Calabria Verde - processo a Oliverio; Vono - M5S - : "È vecchio modo di fare politica" - : "Mentre ieri a Roma abbiamo approvato il 'decreto dignità' per ridare speranza a lavoratori, imprenditori e famiglie, in Calabria la magistratura ipotizza l'ennesimo caso di malapolitica. Nell'ambito ...

Calabria - il presidente della Regione Oliverio rischia il processo per abuso d'ufficio : Al centro dell’inchiesta il trasferimento di Giuseppe Barilaro, attuale sindaco di Acquaro, dal Comune di Francica, nel Vibonese, a un ufficio di zona di Calabria verde. In dicembre la decisione sulla richiesta dei pm

Regione Calabria - chiesto rinvio a giudizio per il governatore Oliverio : “Dipendente spostato per ottenere ritorno elettorale” : Per la procura di Catanzaro è stato “l’istigatore e il determinatore” dell’abuso d’ufficio. Il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, dovrà rispondere davanti al tribunale di due ipotesi di reato nell’ambito dell’inchiesta battezzata “Calabria Verde”. Il procuratore capo Nicola Gratteri, l’aggiunto Vincenzo Capomolla e il sostituto Alessandro Prontera hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’esponente del Partito democratico che, ...