Bruxelles non si fida di Roma Tria rassicura | li convinceremo

"Roma sfida le regole di Bruxelles che non piacciono a tanti". L'analisi del Financial Times : "Il bilancio di Roma sfida le regole di Bruxelles". È il titolo di un'analisi a pagina 2 del Financial Times, che spiega come il Patto di stabilità sia diventato complesso, e che non solo l'Italia ma molti altri vorrebbero cambiarlo."Roma consegnerà una bozza di bilancio che cancella gli impegni a ridurre il deficit l'anno prossimo, optando per misure espansionistiche e tagli alle tasse. I mercati sono preoccupati e i ...

Fmi e Bruxelles attaccano l'Italia Juncker : "Non rispetta la parola" : La prossima legge di bilancio del governo Conte che prevede la deviazione del rapporto deficit/Pil dal percorso di riduzione concordato con Bruxelles nel 2017 torna nel mirino delle critiche degli organismi internazionali Segui su affaritaliani.it

Manfred Weber - leader dei popolari Ue : 'La linea dura italiana mi piace ma non diamo la colpa a Bruxelles' : Posto che 'tutti i governi devono rispettare i principi fondamentali della Ue' e 'lavorare cercando un accordo con gli altri', sul tema immigrazione , sostiene il leader dei popolari Ue Manfred Weber ,...

'Tra sei mesi questa Ue non ci sarà più'. Di Maio e Salvini schierati contro Bruxelles : Mentre Tria è ancora alla seconda rilettura della missiva con cui i commissari Ue, Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, esprimono più di una perplessità sulla politica economica formalizzata dal ...

"Salvini e Di Maio non sono avversi all'austerità. E i richiami di Bruxelles per loro sono autentici spot pubblicitari. Ecco perché". Il ... : ... non si cambiano le carte in tavola, verranno assunte decisioni per il 2019\20 ma nel 2021 gli scenari potrebbero cambiare radicalmente in base all'andamento delle Borse e dell'economia europea. Non ...

Def - Di Maio : «Non c'è nessun piano B - non si arretra davanti a Bruxelles» Juncker : 'Italia in situazione difficile' : «Ci aspettavamo che questa manovra non piacesse a Bruxelles , adesso inizia la fase i discussione con la commissione europea ma deve essere chiaro che indietro non si torna. Non c'è nessun piano B». ...

Manovra - Di Maio : “Non c’è nessun piano B - non si arretra. Ci aspettavamo che non piacesse a Bruxelles” : “nessun piano B“, i numeri della Manovra – a partire dal maggior deficit già contestato dalla Commissione europea con la lettera inviata venerdì sera – non cambiano. Il vicepremier Luigi Di Maio smentisce che il governo, come ipotizzano alcuni quotidiani, sia pronto a “invertire la rotta” se la tensione sui mercati salirà e lo spread supererà i 400 punti base. “Tutti i piani B di cui sentite parlare o ...

Manovra - Salvini : “Non temo giudizio di Bruxelles. Juncker e Moscovici hanno rovinato l’Europa e l’Italia” : “L’Ue ha detto sì a manovre economiche che hanno impoverito e precarizzato l’Italia e quindi non mi alzo la mattina pensando al giudizio che del governo e dell’Italia hanno persone come Juncker e Moscovici, che hanno rovinato l’Europa e l’Italia”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivando al villaggio della Coldiretti a Roma. “Dicano quello che credono – ha proseguito -, noi andiamo ...

Manovra : nota Def non ancora a Bruxelles - attesa in giornata : La Commissione europea non ha ancora ricevuto la nota di aggiornamento al Def licenziata ieri dal Consiglio dei ministri, ma si aspetta di ricevere il documento in giornata. E' quanto emerge a Bruxelles. Ieri sera il governo, al termine della riunione a palazzo Chigi, ha annunciato di avere inviato le tabelle al Parlamento e alla Commissione europea.

Bruxelles non cede : conta il 2019. Ora si pensa a uno scontro frontale : Ai partner europei non basta la correzione dei conti ipotizzata dal governo per il 2020 e il 2021. Il timore è che cedendo sul 2,4% si scatenino alle Europee i populisti di tutti gli altri Paesi

Perché Bruxelles non sanziona mai la Germania? : ... 227 miliardi di euro, poco prima del varo del bail in, che ha capovolto l'onere del salvataggio, o sull'invadenza dello stato nell'economia francese che erige alte barriere a chiunque volesse ...

Tria all'Ecofin : Ue tranquilla - il debito scenderà. Ma Bruxelles : l'Italia non rispetta le regole - deviazione deficit ampia : La Commissione europea all'attacco dell'Italia sulla manovra, nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il titolare del tesoro intanto anticipa la...