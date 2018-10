Brunetta offende il Governo | “Governo di dilettanti | buoni a nulla”

blogitalia.news

(Di martedì 16 ottobre 2018): ‘La preoccupazione dei mercati è forte’ L’ex ministro della pubblica amministrazione e innovazione ha dichiarato: “Attualmente i mercati stanno a guardare da una posizione di massima preoccupazione. Non sono bastate le parole di Draghi a Bari che ha detto ‘che in fondo si troverà una soluzione’. Ma i mercati non hanno tenuto conto delle sue parole. Quel che è certo è che il quantitative easing è ormai ridotto ai minimi termini e si azzererà entro la fine di quest’anno con tutte le conseguenze che ne deriveranno”. E ha aggiunto: “Questa è una maggioranza divisa su tutto, lacerando il tessuto economico, sociale e produttivo del Paese. Tutte e due i partiti guardano di più a una visione statalistica e non liberale dell’economia. Ai microfoni di Radio Radicale, Renatoha esposto le sue impressioni a proposito ...