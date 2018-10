Brexit | Tusk “Uscita senza accordo molto probabile” Ultime notizie | No deal ipotesi

Brexit - la lettera di Tusk : “Uno scenario senza accordo è sempre più probabile” : “Dobbiamo preparare l’Unione europea a uno scenario senza accordo, che è sempre più probabile che mai”. Dopo un weekend di speranze presto smentite, di riunioni straordinarie e accordi nuovamente naufragati, la lettera inviata dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, a tutti i Paesi membri, in vista del prossimo incontro di giovedì, riporta gli Stati dell’unione alla realtà: una Brexit senza accordo è sempre più probabile. Le parole di ...

Brexit - IL NODO IRLANDA NON SI SCIOGLIE/ Ultime notizie - May ottimista - Tusk un po’ meno “Possibile no deal” : BREXIT, rush finale, ma resta il "caso IRLANDA". Ultime notizie, intesa complicata fra Londra e Bruxelles per la questione irlandese: il nord è parte del Regno Unito(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:00:00 GMT)

Brexit - Tusk vede nero : "Prepariamoci a scenario no deal" : C'è molto pessimismo a Bruxelles per l'ipotesi di trovare un accordo sulla Brexit : il corpus di regole per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea è ancora in alto mare e l'ultimo vertice ...

Brexit - per Tusk lo scenario «no deal» è «più probabile che mai» : Lo scenario 'no deal', con un mancato accordo sulla Brexit, «è più probabile che mai». Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, alla vigilia del summit di Bruxelles, che si terrà ...

May sempre più sola : "Accordo sulla Brexit raggiungibile" - Tusk frena : "Prepariamoci anche al no deal" : Separati dall'obiettivo d'un confine aperto, quello che dopo la Brexit occorrerà salvaguardare fra Irlanda e Irlanda del Nord. È il paradosso che continua a frenare l'accordo di divorzio fra Regno Unito e Ue a due giorni da un Consiglio europeo a questo punto destinato a restare, nel migliore degli scenari, interlocutorio. Un accordo che la premier britannica Theresa May ha insistito a evocare oggi come "raggiungibile" di fronte a ...

Brexit - Tusk : “dubbi su accordo”/ Ultime notizie - May a Ue : “pochi nodi ma molto seri” : Brexit, a rischio l'accordo tra Ue-Uk: convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue in vista del Consiglio Europeo. May, "ci sono pochi ma seri nodi per risolvere l'accordo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Brexit - Tusk avverte May : "È ora di rimettersi al lavoro" : ...per negoziare un accordo sulla Brexit."Sono stato a mia volta a capo di un partito per 15 anni - ha detto l'ex premier della Polonia dal 2007 al 2014 - e conosco le regole dei partiti in politica, ma ...

Brexit - Tusk : 'Posizione Londra dura - ma compromesso è possibile' : "La posizione britannica è sorprendentemente dura e inflessibile", ma "resto convinto che sia ancora possibile un compromesso buono per tutti" sulla Brexit. Lo ha detto il presidente del Consiglio ...

Brexit - GIORNI CRITICI : MAY - “C’È SOLO IL MIO PIANO”/ Tusk e Leader Ue : “passi avanti Uk - resta nodo Irlanda” : Caos BREXIT, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:45:00 GMT)

Brexit - giorni decisivi : Tusk - “piano May non funzionerà”/ Premier Uk a Ue : “presto nuova proposta su Irlanda” : Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la Premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Brexit : Tusk - il piano May non funzionerà : ANSA, - ROMA, 20 SET - Il piano della premier britannica Theresa May per un accordo con l'Ue per la Brexit "non funzionerà" in alcuni punti chiave. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Donald ...

Brexit - TUSK : "LONDRA RIVEDA SUA PROPOSTA”/ Presidente Consiglio Ue : "Non usare migranti a fini politici" : Caos BREXIT, TUSK avvisa May: "Londra RIVEDA la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Brexit - Tusk : “Londra riveda la sua proposta”/ Ultime notizie - May all’Ue : “no richieste inaccettabili” : Caos Brexit, Tusk avvisa May: "Londra riveda la sua proposta, c'è poco tempo". Ultime notizie, la premier Uk al negoziatore Barnier “nessuno faccia richieste inaccettabili"(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:16:00 GMT)