Brexit | la lettera di Tusk | “Uno scenario senza accordo è sempre più probabile”

(Di martedì 16 ottobre 2018) “Dobbiamo preparare l’Unione europea a uno, che èpiù probabile che mai”. Dopo un weekend di speranze presto smentite, di riunioni straordinarie e accordi nuovamente naufragati, lainviata dal presidente del Consiglio europeo, Donald, a tutti i Paesi membri, in vista del prossimo incontro di giovedì, riporta gli Stati dell’unione alla realtà: unapiù probabile. Le parole disono una doccia fredda sugli entusiasmi di chi nel ribaltone di questo weekend aveva visto uno sblocco dell’impasse, il segno di una comune volontà di trovare un, a costo anche di allargare il campo dei possibili compromessi. “Come ricordate da Salisburgo – continua il presidente del Consiglio Ue nella– Speravamo di compiere più progressi e risultati possibili per cercare di ottenere unentro ottobre. Per come ...