Brasile | Bolsonaro consolida vantaggio in vista ballottaggio

Brasile - Battisti trema per l'ascesa della destra. "Estradizione immediata" se vince Bolsonaro : Sul caso Battisti il leader conservatore ha sottolineato di voler mostrare 'al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!'. Ancora prima, il 19 ...

Svastiche sulla pelle e insulti - in Brasile la vittoria di Bolsonaro sdogana la violenza : Numerose le segnalazioni provenienti da tutto il Paese, che il 28 ottobre tornerà al voto per il ballottaggio con Haddad: ucciso un maestro di danza simpatizzante di sinistra, a una donna del movimento Lgbt è stata incisa una svastica sulla schiena

Brasile : Bolsonaro - 'se vinco estraderò subito Battisti' : Mostreremo al mondo il nostro totale ripudio e impegno nella lotta al terrorismo. Il Brasile merita rispetto!'. Battisti, 63enne ex membro dei Proletari armati per il comunismo , Pac, , venne ...

Brasile - Bolsonaro : "Se vinco le elezioni per Battisti ci sarà estradizione immediata" : In caso di vittoria di Jair Bolsonaro, favorito al ballottaggio per le presidenziali, Cesare Battisti "sarà immediatamente estradato" in Italia. È una delle promesse elettorali fatte in più occasioni dal candidato di estrema destra. In uno dei suoi tweet in campagna elettorale, Bolsonaro ha scritto: "Come già detto, riaffermo qui il mio impegno di estradare il terrorista Cesare Battisti, amato dalla sinistra brasiliana, immediatamente in caso di ...

Brasile : Roger Waters attacca il candidato di destra Bolsonaro : 'Resistere al neofascismo' : A poche settimane dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, dopo la vittoria sfiorata al primo turno [VIDEO] del candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, arriva una nuova voce di protesta contro quello che potrebbe diventare il nuovo Presidente della repubblica. Ma non è un suo sfidante diretto, bensì il cantautore e musicista Roger Waters, storico leader dei Pink Floyd. Lo scorso martedì, durante il concerto di San Paolo, ...

Voto Brasile.Sondaggio : Bolsonaro al 58% : 00.40 In Brasile, Bolsonaro, il candidato di estrema destra, parte in netto vantaggio verso il secondo turno delle presidenziali del 28/10, con il 58% dei voti validi, contro il 42% di Haddad,il delfino di Lula,del Partito dei lavoratori E' quanto emerge dal primo sondaggio della Datafolha,diffuso oggi e realizzato dopo il primo turno delle presidenziali di domenica scorsa, nel quale Bolsonaro ha ottenuto il 46% dei voti e Haddad il 29%.

Bolsonaro - in Brasile hanno vinto i delusi. Quando niente funziona la ragione non conta più : È un fenomeno conosciuto benissimo ormai da decenni. Se ne occupa la psicologia e se ne parla anche nei workshop di grandi aziende, specie quelli relativi al commerciale, alle vendite, al marketing. Lo so per esperienza diretta. Ovvero le motivazioni di acquisto sono perlopiù emotive e del tutto irrazionali. E questo vale per tutto. Dalla scelta del partner al corso di studi, dal tipo di lavoro preferito all’acquisto di una giacca. Questa ...

Brasile - il nuovo che avanza e il passato che ritorna. Bolsonaro ha vinto in un Paese diviso : Jair Bolsonaro – ex-capitano dell’esercito, nostalgico del regime militare 1964-85, fautore della tortura e della pena di morte – ha stravinto il primo turno elettorale come candidato Psl (Partido social liberal), un piccolo partito cristiano-nazionalista di estrema destra, ottenendo quasi il 47%. Il sostituto di Lula, Fernando Haddad, ex prefetto di San Paolo, candidato Pt (Partido dos trabalhadores) si è fermato al 28%. Ciro Gomes, ...

Brasile - Bolsonaro in testa : cosa significa per i mercati : Riteniamo inoltre che la politica monetaria del Paese sia troppo accomodante e che i tassi d'interesse debbano crescere, poiché così farà l'inflazione, secondo le nostre stime, nei prossimi 6-12 mesi.

DIARIO Brasile/ Ecco perché il "referendum" anti-Lula premierà Bolsonaro : In BRASILE sarà ballottaggio: Bolsonaro (Psl) 46,2%, contro Haddad (Pt) 28,9%. Ma più che pro-Bolsonaro queste elezioni sembrano un referendum anti-Pt. ADRIANO GAVED(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:08:00 GMT)DIARIO BRASILE/ "Noi" contro "loro": il segreto del Psol al voto di ottobre, di A. GavedDAL BRASILE/ Corruzione & recessione, così un paese diventa ostaggio di Mani pulite, di A. Gaved

Il Brasile adesso vira a destra : euro Bolsonaro è in largo vantaggio : Sono elezioni forse storiche quelle che il Brasile ha appena concluso. I sondaggi parlavano di un testa a testa tra Bolsonaro , candidato dell'estrema destra, e Fernando Haddad , il successore di Lula ...

Colombia : ministro Esteri - vittoria Bolsonaro in Brasile in linea con ascesa movimenti populisti nel mondo : Bogotà, 08 ott 18:31 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli estero Colombiano, Josep Borrell, ha attribuito oggi al vittoria del candidato delle destre Jair Bolsonaro al primo turno... , Mec,