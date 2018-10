Bracconieri uccidono una tigre di Sumatra incinta di due cuccioli | ne restano solo 400

Brescia - uccidono mamma capriolo e il suo cucciolo : denunciati sette Bracconieri : Uccisa in Alta Valsabbia una femmina di tre anni e il piccolo di quattro mesi. Utilizzati munizioni spezzate che sono rigorosamente vietate. I cacciatori di frodo identificati dal nucleo ittico venatorio della polizia provinciale

La piu' grande strage di Elefanti e' stata compiuta in Africa : Bracconieri uccidono 87 esemplari. : Una terribile notizia arrivata dall' Africa meridionale dove sono stati rinvenuti 87 corpi di Elefanti morti. La macabra scoperta, permessa dai rilevamenti aerei effettuati dagli operati di Elephants...

Strage di elefanti in Botswana - i Bracconieri ne uccidono 87