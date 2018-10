Boxe | Europei Giovanili 2018 | Michele Baldassi è oro nei 50 kg! Argenti per Hermi al

Boxe - Europei giovanili 2018 : l’Italia porta in finale due uomini e due donne! : Giornata di semifinali ad Anapa per gli Europei juniores 2018 di Boxe . Al penultimo atto della manifestazione giovanile continentale si sono presentati ben sette italiani, e quattro di essi hanno staccato il pass per le rispettive finali di domani: si tratta di Miriam Tommasone (66 kg), Lucia Elen Ayari (50 kg), Michele Baldassi (50 kg) e Yassin Hermi (70 kg). Partiamo dalle donne: Miriam Tommasone ha sconfitto l’irlandese Gallen con ...

Boxe - Europei giovanili 2018 : nella giornata odierna Hermi e Baldassi raggiungono le semifinali. Eliminato Micheli : Doppia soddisfazione per i colori italiani agli Europei giovanili di Boxe in corso ad Anapa, Russia: Michele Baldassi , nei 50 kg, e Yassin Hermi , nei 70 kg, raggiungono le semifinali. Eliminato , invece, Giacomo Micheli nei 63 kg.. Yassin Hermi , nel suo incontro di quarti di finale dei 70 kg, ha superato il bulgaro Zafirov per decisione unanime dei giudici, mentre è un 4-1 quello che ha permesso a Michele Baldassi di superare il turno nei 50 kg. ...

Boxe - Europei giovanili 2018 : quante possibili medaglie in arrivo per l’Italia! In otto a caccia di un metallo prezioso : Stanno giungendo alle fasi calde gli Europei giovanili 2018 di Boxe, in programma ad Anapa, in Russia. Molte buone indicazioni arrivano dal fronte italiano, che ha portato ben otto atleti nelle vicinanze della zona medaglie. Nella giornata odierna, saranno impegnati nei quarti di finale tre uomini: nei 70 kg Yassin Hermi, dopo aver battuto il rumeno Ungureanu per decisione unanime e il serbo Karabegovic per 4-1, affronterà il bulgaro Zafirov. ...