Bottino non soddisfacente | si dimette

L’Inter si fa ricca - che Bottino in arrivo dalla Spagna : Joao Mario e non solo… : L’Inter si appresta ad incassare una somma non indifferente da una doppia cessione in Liga, lì il mercato è ancora apertissimo Il calciomercato è chiuso in Serie A, ma non nella Liga spagnola, dove i club continuano a concludere affari e lo faranno sino a fine mese. Nella serata di ieri è rimbalzata la notizia del riscatto da parte del Valencia per quanto concerne Murillo. 12 milioni di euro sono dunque finiti nelle casse ...