Bossetti | ' Non ho ucciso Yara e non smetterò mai di proclamarmi innocente' | la lettera al

Yara Gambirasio - Massimo Bossetti : “Non doveva finire così”/ Roberta Bruzzone : “Basta - dica cosa le ha fatto” : Omicidio Yara Gambirasio, Massimo Bossetti dopo la conferma dell'ergastolo: “Non doveva finire così”. La criminologa Roberta Bruzzone a La Vita in Diretta: “Basta, dica cosa le ha fatto”(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 05:42:00 GMT)

Delitto Yara Gambirasio - la Cassazione conferma l'ergastolo per Massimo Bossetti - La difesa : 'Non ci fermiamo' : La prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Adriano Iasillo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa di Bossetti, condannando l'imputato al pagamento delle spese ...

Yara Gambirasio - Bossetti condannato all’ergastolo chiede : “Vorrei lavorare per non impazzire” : “Vorrei essere trasferito in un penitenziario dove poter lavorare. Per non impazzire chiedo di poter essere utile, di lavorare. Oggi non ho più nulla, mi resta il pensiero dei miei figli e della mia famiglia“. La richiesta di Massimo Bossetti arriva dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato l’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa il 26 novembre del 2010 a Brembate di Sopra e trovata uccisa ...

Yara : per il procuratore generale "non c'è alcun dubbio sulla colpevolezza di Bossetti" : "non c'è un ragionevole dubbio" sulla colpevolezza di Massimo Bossetti. Lo ha detto il sostituto procuratore generale di Cassazione Mariella de Masellis, chiedendo la conferma del carcere a vita per l'imputato, accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio. "Si tratta di una condanna gravissima - ha rilevato il pg - ed è giusto interrogarsi se ci sia solo il dubbio per crederlo innocente, ma ...