Bonus e sgravi per le famiglie Come risparmiare con la manovra

(Di martedì 16 ottobre 2018) Introdotti nell'ordinamento fiscale italiano fin dal 2011, gli Ecodi varia natura, da quelli relativi alle spese di efficientamento energetico, a quelli per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici di grandi dimensione, sino alle spese per giardini o per ristrutturazioni antisismiche sono state sostanzialmente rinnovate anche dal governo Conte. Lo si evince dalla bozza di legge di bilancio inviata ieri notte alla Commissione Ue, documento dal quale si può anche trarre un'indicazione del costo previsto per l'estensione di tali agevolazioni: se per l'anno prossimo non vi sono particolari aggravi per il bilancio statale, nei due anni successivi si prevede di spendere circa altri 1,2 miliardi di euro