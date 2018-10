calcioweb.eu

: #Bolt, il sogno di diventare calciatore professionista può diventare realtà: l'atleta diviso tra #Australia ed… - CalcioWeb : #Bolt, il sogno di diventare calciatore professionista può diventare realtà: l'atleta diviso tra #Australia ed… - marma333 : RT @LucaParry85: La figura di merda delle testate italiane è servita ?????? 'Puma spinge bolt al milan' tuttosport mediaset sport milan news… - alexXx_96_ : RT @LucaParry85: La figura di merda delle testate italiane è servita ?????? 'Puma spinge bolt al milan' tuttosport mediaset sport milan news… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’atleta giamaicano Usainnon ha mai nascosto di avere ildi, unche nell’ultimo periodo sembra avere tutte le caratteristiche per. Prima gli allenamenti con il Borussia Dortmund, poi il provino con la formazione norvegese dello Stromsgodset, infine l’ennesimo prova con gli australiani del Central Coast Mariners, con cui ha esordito con una doppietta in amichevole. I Mariners sembravano l’ipotesi più concreta perchè ildipotesse realizzarsi, ma nelle ultime ore è emersa un’altra possibilità: secondo Espn una squadra maltese, il Valletta FC, gli ha proposto un biennale e l’atleta sta pensando di lasciare l’Australia per tentare di vivere un’esperienza calcistica in Europa. La conferma è arrivata anche dall’amministratore delegato del club di ...