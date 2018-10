Bolsonaro | se eletto estraderò Battisti

Brasile - Bolsonaro : “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” : Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà “immediatamente” l’estradizione di Cesare Battisti, l’ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia. L'articolo Brasile, Bolsonaro: “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” proviene ...

Bolsonaro promette di ridarci Cesare Battisti (se viene eletto al ballottaggio) : Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile, ha assicurato che se verrà eletto ordinerà "immediatamente" l'estradizione di Cesare Battisti, l'ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia.

I segreti elettorali di Bolsonaro - il Trump brasiliano in grande ascesa : La campagna elettorale di Bolsonaro è fatta per animare gli elettori, con toni accesi e dichiarazioni forti,, ma al contempo per calmare gli investitori, e il mondo del business pare solidale,. Il ...

Brasile - Bolsonaro è grave : campagna elettorale sospesa : Per non parlare poi della morte di Marielle Franco, politica del Psol ammazzata a Rio a marzo perché invisa a un gruppo di miliziani del narcotraffico, e dei numerosi candidati al consiglio comunale ...