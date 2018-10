quattroruote

BMW X7 - Tolti i veli alla super Suv di Monaco - dinoadduci

(Di mercoledì 17 ottobre 2018) Anche il logo è più grande di quello degli altri modelli BMW. Basterebbe questo dettaglio a dare unidea di che cosa rappresenti, in termini di misure e immagine, la nuovaSuv X7, che vediamo finalmente nella versione definitiva. Già promossa ad ammiraglia a ruote alte della Casa bavarese, la Sport Utility attira per le forme e la taglia: cinque metri e quindici di lunghezza, due metri di larghezza, per uno e 81 daltezza. Il meglio in mostra. Si capisce bene, allora, come la X7, giunta nella parte finale di unannata importante per le Suv dellElica (con le presentazioni di X4 e X5 e, ancor prima, dellX3 e dellinedita X2), sia diventata una vetrina a 360 gradi. Non a caso, lobiettivo dichiarato del marchio è quello di conquistare, con il modello di punta, i mercati dove misure XL e portafoglio non costituiscono un problema: parliamo del Nordamerica - lo stabilimento di riferimento è ...