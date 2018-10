Beautiful puntate italiane | cosa succede quando Steffy e Liam rivedono Hope

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 27 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 22 a sabato 27 ottobre 2018: Steffy confessa al padre che è andata a letto con Bill. Ridge è disperato e vorrebbe denunciare l’uomo per abusi sessuali e non vuole ascoltare la figlia che gli ribadisce che era consenziente. Poi va da Bill per affrontarlo. Hope è con Liam e gli racconta di quello che ha fatto in Europa e gli dice che rimarrà a Los Angeles. La folle notte tra Bill e Steffy ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 22-27 ottobre 2018 : Hope scopre che Steffy è stata a letto con Bill! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 22 ottobre a sabato 27 ottobre 2018: Brooke confida a Hope che Steffy ha tradito Liam con Bill… Anticipazioni Beautiful: Ridge, Brooke e Hope scoprono la verità sulla notte di passione tra Steffy e Bill che fa una proposta alla nuora! Wyatt e Katie preoccupati per i loro cari, mentre Sally sogna di diventare la nuova signora Spencer! Lacrime, proposte choc e rivelazioni sconcertanti nei ...

Beautiful - anticipazioni puntate dal 15 al 20 ottobre : lo scontro tra Bill e Ridge : Sarà una settimana ad alta tensione quella che inizierà domani per i fan di Beautiful. Le anticipazioni delle puntate dal 15 al 20 ottobre rivelano che la notizia di quello che è successo tra Bill e Steffy arriverà fino all’orecchio di Ridge e allora scoppierà il caos. La settimana si aprirà ancora con Sally e Hope. La prima a raccontato alla possibile rivale che Liam ha qualcosa che non va e che sembra essere legato proprio a Steffy. A ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 15 ottobre a sabato 20 ottobre 2018 Il matrimonio tra Liam e Steffy è ormai finito a Beautiful. E uno scandalo sta per travolgere la giovane Forrester visto che anche altre persone stanno per scoprire della notte di passione con il suocero Bill Spencer. Nel frattempo Hope […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 15 al 20 ottobre 2018 proviene da Gossip e Tv.

Beautiful puntate italiane : Steffy - Sally e Hope si contendono Liam : Anticipazioni puntate italiane Beautiful: Liam diviso tra Steffy, Sally e Hope Logan Liam Spencer è l’uomo più conteso a Beautiful. Nelle attuali puntate italiane il figlio di Bill viene conteso da ben tre donne: la moglie Steffy Forrester, l’amica Sally Spectra e l’ex fidanzata Hope Logan. Steffy, dopo aver tradito Liam con Bill, fa di […] L'articolo Beautiful puntate italiane: Steffy, Sally e Hope si contendono Liam ...

Beautiful anticipazioni puntate americane : Ridge rischia la prigione : anticipazioni americane Beautiful: Ridge commette un errore che Brooke non può perdonare Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano un importante svolta nella vita di Ridge e Brooke. La Logan è venuta a conoscenza di un inaspettato segreto del marito. Scendendo nel dettaglio, il Forrester chiede al giudice McMullen di far perdere la causa della custodia […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Ridge rischia la ...

Anticipazioni Beautiful - puntate USA : Steffy ottiene la sua vendetta : Nelle ultime settimane, le puntate americane di Beautiful hanno archiviato la storyline relativa il triangolo Hope - Liam - Steffy [VIDEO]per concedere spazio ad altre vicende. A fare da sfondo a tale nuova trama è la battaglia legale per l'affidamento esclusivo di Will richiesto da Katie. Quest'ultima ha sposato Thorne, anche per dare al bambino una famiglia unita e felice, e ha portato in tribunale l'ex marito per fare in modo di avere la ...

Beautiful - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Hope chiede a Sally il nome dell’albergo dove alloggia Liam, ma la ragazza non vuole tradire la sua fiducia ed è abbastanza chiara sul fatto che le interessi un futuro con lui. Liam chiude il suo matrimonio con Steffy in uno straziante incontro dove i pianti e le suppliche di lei non fanno cambiare idea a Liam, che se ne va dopo averle lasciato i documenti ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 15-20 ottobre 2018 : Steffy svela a Ridge di aver tradito Liam con Bill! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 15 ottobre a sabato 20 ottobre 2018: Ridge, dopo la confessione choc di Steffy, raggiunge Bill furibondo… Anticipazioni Beautiful: Steffy, sconvolta, rivela a Ridge il vero motivo per cui il suo matrimonio è finito! Hope raggiunge Liam in hotel e gli promette che gli sarà sempre amica… Thorne e Rick sono pronti a dare filo da torcere al fratello alla Forrester Creations! La soap ...

Beautiful - anticipazioni puntate dall’8 al 13 ottobre : Liam tronista con Hope - Sally e Steffy! : Le anticipazioni di Beautiful sembrano quelle di Uomini e donne o quasi. Al centro delle trame c’è lui, il neo tronista Liam, mentre intorno girano le corteggiatrici ovvero la moglie Steffy, incinta del suo bambino, Sally e la nuova Hope. Le cose si stanno complicando e il tradimento di Steffy non farà altro che peggiorare la situazione di Liam che tornerà in balia delle sue donne e libero di scegliere cosa fare del suo futuro. Beautiful ...

Beautiful : anticipazioni puntate italiane dall’8 al 13 ottobre 2018 : anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 8 ottobre a sabato 13 ottobre 2018 Nuova svolta nelle trame di Beautiful. Dopo Thorne Forrester, rientra nelle puntate italiane Hope Logan, la figlia di Brooke e Deacon. Anche questo personaggio è stato recastato dalla produzione: dopo l’addio di Kim Matula, impegnata in altri progetti, è stata […] L'articolo Beautiful: anticipazioni puntate italiane dall’8 al 13 ...

Beautiful puntate America : Brooke fa un’inaspettata scoperta su Ridge : Beautiful anticipazioni Americane: Brooke scopre il gioco sporco di Ridge Le anticipazioni Americane di Beautiful annunciano che Brooke fa una scoperta per lei inaspettata su Ridge. Scendendo nel dettaglio, nelle prossime puntate vedremo due gruppi ben contrapposti. Da una parte ci sono Thorne, Katie e Ridge, che riescono a togliere la custodia di Will a […] L'articolo Beautiful puntate America: Brooke fa un’inaspettata scoperta su ...

Anticipazioni Beautiful - puntate statunitensi : Bill Spencer potrebbe essere in fin di vita : Nuovo spazio dedicato a 'Beautiful' [VIDEO], la popolare soap opera americana che da oltre un ventennio tiene compagnia a circa due milioni e mezzo di telespettatori di Canale 5. Nelle puntate recentemente andate in onda negli Stati Uniti si è riaperto un capitolo molto delicato che riguarda tre personaggi dello sceneggiato. Stiamo parlando di Steffy, Liam e Bill Spencer. La situazione per quest'ultimo si mettera' male che si ritrovera' tutta la ...

Anticipazioni Beautiful puntate americane : Bill conosce la figlia di Steffy e Liam : Beautiful Anticipazioni puntate americane: Bill conosce la nipote Kelly Anche nelle puntate americane di Beautiful non è un periodo facile per Bill Spencer. L’uomo ha perso la custodia di Will, il figlio avuto da Katie. La sorella di Brooke ha deciso insieme al neo marito Thorne Forrester di richiedere la custodia esclusiva del ragazzino. Una […] L'articolo Anticipazioni Beautiful puntate americane: Bill conosce la figlia di Steffy e ...