Beach Volley | a Las Vegas in campo quattro coppie italiane

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all'assalto : Scampoli e Bertozzi a medaglia nel Beach volley! Volpe in finale ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 , martedì 16 ottobre, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 . Buon ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. FINALE AZZURRA!!! Bertozzi e Scampoli travolgono anche le statunitensi e domani daranno l’assalto alla corazzata russa : Il sogno diventa realtà. Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi portano l’Italia sul podio del Beach volley alle Olimpiadi Giovanili e domani le azzurre si giocheranno l’oro con le fortissime russe Bocharova/Voronina, campionesse del Mondo ed Europee e a caccia del Triplete. Dopo aver eliminato brasiliane e cinesi, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi non lasciano scampo anche alla coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsay ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018 : Bertozzi e Scampoli si giocheranno l’accesso in finale con gli USA : Sarà la coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsey Sparks ad affrontare domani alle 16 le azzurre Scampoli e Bertozzi nella sfida che vale la finale del torneo femminile di Beach Volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Newberry/Sparks hanno vinto una delle sfide più attese di giornata battendo 2-1 (21-19, 17-21, 15-9) le spagnole Alvarez/Moreno. Nell’altra semifinale le super favorite russe Bocharova/Voronina, che hanno ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Bertozzi/Scampoli si giocano la finale con gli Usa : Sarà la coppia statunitense composta da Devon Newberry e Lindsey Sparks ad affrontare domani alle 16 le azzurre Scampoli e Bertozzi nella sfida che vale la finale del torneo femminile di Beach Volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Newberry/Sparks hanno vinto una delle sfide più attese di giornata battendo 2-1 (21-19, 17-21, 15-9) le spagnole Alvarez/Moreno. Nell’altra semifinale le super favorite russe Bocharova/Voronina, che hanno ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. E’ SEMIFINALE! Scampoli/Bertozzi demoliscono le cinesi e avvicinano il podio : È semifinale per Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che non si fermano più nel torneo olimpico di Buenos Aires. Le azzurre, dopo l’impresa di ieri contro le brasiliane Thamila e Aninha, oggi hanno letteralmente dominato la coppia cinese Zeno/Cao, che poteva vantare diverse esperienze nel World Tour ma si è dovuta inchinare alle italiane, che hanno giocato il migliore incontro del torneo. Nel primo set travolgente la prestazione delle azzurre che ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Ostacolo cinese per Scampoli/Bertozzi che vogliono la semifinale : Saranno dunque le cinesi Zang/Cao le rivali di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nei quarti di finale del torneo olimpico giovanile di Buenos Aires. La coppia italiana, che oggi ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le brasiliane Aninha/Thamela, giocherà domani alle 17 contro il binomio cinese che vanta anche qualche esperienza nel World Tour. Il miglior risultato della coppia cinese nel circuito mondiale è il quinto posto ottenuto ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018 : più forti del sorteggio. Scampoli/Bertozzi rimonta da urlo con le brasiliane! : Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e poi si ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Più forti del sorteggio : Scampoli/Bertozzi rimonta da urlo con le brasiliane! : Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti di finale del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e ...

Beach Volley - World Tour 2019 Yangzhou. Usa e Russia trionfano sulla sabbia cinese : April Ross torna a guardare tutte dall’alto in basso per la seconda volta nel 2018 e da due anni a questa parte. In coppia con Alix Klineman, il bronzo di Rio e argento a Londra trionfa nel torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina che ha visto, invece, in campo maschile un’altra finale tutta russa con Semenov/Leshukov che hanno sconfitto al tie break i compagni Krasilnikov/Stoyanovskiy, confermando così la bontà del lavoro svolto dalle ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Urna ancora sfortunata per Scampoli/Bertozzi : sfida alle brasiliane negli ottavi : Ci risiamo. ancora una volta in un a grande manifestazione internazionale le “palline” girano al contrario per i colori azzurri e al primo sorteggio arriva l’avversario più difficile per le coppie di casa nostra. Era già successo ai Mondiali Under 19 in Cina a luglio quando Scampoli/Bertozzi dovettero affrontare le coppie che poi si sarebbero classificate seconda e terza nel girone preliminare e la futura quarta ai sedicesimi, ...

Beach Volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Giornata di attesa per Scampoli/Bertozzi : si giocano i sedicesimi : Conclusa la prima fase a gironi, il torneo di Beach volley delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires entra nel vivo da oggi con la fase ad eliminazione diretta e la coppia italiana Scampoli/Bertozzi, già qualificata per gli ottavi di finale nel torneo femminile si mette alla finestra in attesa del’ulteriore sorteggio di questa notte che assegnerà loro l’avversaria per la prima sfida dentro o fuori in programma domani. Da evitare per ...

Beach Volley : Menegatti-Orsi Toth a Yangzhou si fermano al nono posto : YANGHZHOU, CINA,- nono posto conclusivo nel 4 stelle di Yangzhou per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth . Il duo azzurro infatti, dopo una buona prima parte di torneo, si sono arrese alle ...

Beach Volley - World Tour 2019 Yangzhou. Hughes/Summer spengono il sogno di Menegatti/Orsi Toth : Si ferma agli ottavi, di fronte ad una delle coppie più forti del panorama mondiale, la corsa delle azzurre Menegatti/Orsi Toth nel torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. La coppia italiana esce sconfitta 2-0 dalla sfida contro le statunitensi Hughes/Summer Ross e si deve accontentare del nono posto, con un pizzico di rammarico per un sorteggio non proprio fortunatissimo. La partita è stata molto più equilibrata di quanto non dica il risultato ...

Beach Volley - World Tour 2019 Yangzhou. Ostacolo a Stelle e Strisce per Menegatti/Orsi Toth : Sarà la coppia statunitense composta da Sara Hughes e Summer Ross l’avversaria di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth negli ottavi di finale del torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina. Un banco di prova molto complicato per la coppia azzurra ma allo stesso tempo un bel test per capire a che livello sin trovano in questo momento le italiane che finora in Cina si sono comportate benissimo con un secondo posto a Qinzhou e con una doppia ...