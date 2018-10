Battlefield V | Ecco Il Nuovo Bellissimo Trailer Single Player

Battlefield V : ecco il trailer dedicato alla modalità single player : DICE ed Electronic Arts hanno pubblicato il nuovo trailer di Battlefield V, come promesso, fornendoci uno sguardo alla campagna per giocatore singolo.Basandosi sulle War Stories, simili a Battlefield 1, i giocatori salteranno in vari ruoli in tutta Europa, dovranno difendersi dall'occupazione nazista della Norvegia nel "Nordlys" e andare dietro le linee nemiche come un soldato inglese in una missione di sabotaggio.Come segnala Videogamer, i ...