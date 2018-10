Battisti | Bolsonaro ribadisce | se vinco estradizione da Brasile

Brasile - Bolsonaro : “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti ” : Jair Bolsonaro , il candidato di estrema destra favorito per il ballottaggio nelle elezioni presidenziali in Brasile , ha assicurato che se verrà eletto ordinerà “immediatamente” l’estradizione di Cesare Battisti, l’ex membro del Proletari Armati per il Comunismo (Pac), condannato a diversi ergastoli in Italia. L'articolo Brasile , Bolsonaro : “Se eletto ordinerò subito l’estradizione di Cesare Battisti” proviene ...

