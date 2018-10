Basket | Europe Cup 2018-2019 | esordio sulla carta comodo per Sassari e Varese

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Sassari archivia la pratica Benfica e accede alla fase a gironi : Si è concluso poco fa il ritorno del preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. La squadra italiana partiva con il grande margine acquisito grazie alla vittoria dell’andata al PalaSerradimigni 100-66. Come preannunciato, coach Vincenzo Esposito ha fatto ruotare il roster dando spazio anche a cestiti poco utilizzati sinora. Il risultato non è cambiato visto che è arrivata la vittoria anche in quel di Lisbona con il risultato ...

DIRETTA / Benfica Sassari (risultato 92-111) streaming video e tv : risultato finale! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Benfica Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:18:00 GMT)

DIRETTA / Benfica Sassari (risultato live 74-83 - 30') streaming video e tv : 4' quarto! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Benfica Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:52:00 GMT)

DIRETTA / Benfica Sassari (risultato live 46-59 - 20') streaming video e tv : 3' quarto! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Benfica Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:14:00 GMT)

DIRETTA / Benfica Sassari (risultato live 18-19 - 10') streaming video e tv : 2' quarto! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Benfica Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 22:02:00 GMT)

DIRETTA / Benfica Sassari (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Benfica Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:11:00 GMT)

Diretta/ Benfica Sassari streaming video e tv : la Dinamo in campionato (Basket Europe Cup) : Diretta Benfica Sassari, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Benfica Sassari/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup) : diretta Benfica Sassari, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita del Pavilhao Fidelidade, valida per il ritorno del secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Sassari in Portogallo per formalizzare la vittoria del preliminare contro il Benfica : Si disputerà domani alle 21:30 il ritorno del secondo turno preliminare di Europe Cup 2018-2019 tra Benfica e Sassari. Forte del +34 dell’andata, la Dinamo vola in Portogallo per rendere matematico l’accesso alla fase a gironi, dove è già presente Varese. Nel primo match al PalaSerradimigni la squadra di Vincenzo Esposito ha lasciato le briciole agli avversari vincendo 100-66. Sugli scudi Rashawn Thomas, autore di 18 punti in ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : i roster delle 16 squadre partecipanti alla massima competizione europea per club : Sedici squadre, da un minimo di trenta a un massimo di trentotto partite, un trofeo. L’Eurolega, in fondo, è tutto questo nel format attuale, che poi è quello che darà vita tra pochi giorni all’edizione 2018-2019. La partenza di Luka Doncic per la NBA (che partirà proprio la settimana prossima, nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre in Italia) ha reso i piani della difesa del titolo un po’ più complessi per il Real ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : comoda vittoria per la Dinamo Sassari che prenota un posto alla fase a gironi : Incontro senza storia quello da poco concluso tra Sassari e Benfica al PalaSerradimigni, ultimo turno preliminare di Europe Cup. Nel match di andata i sardi dimostrano la loro superiorità comandando dall’inizio alla fine e concludono con il risultato di 100-66, che garantisce anche abbondante tranquillità in vista del ritorno in Portogallo. Primo quarto abbastanza equilibrato fino a 4 minuti dal termine, quando, sul risultato di 17-16, la ...

DIRETTA/ Sassari Benfica (risultato live 0-0) streaming video e tv : palla a due! (Basket Europe Cup) : DIRETTA Sassari Benfica, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al PalaSerradimigni vale per il secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 20:04:00 GMT)

Sassari Benfica/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Europe Cup 2^ preliminare) : diretta Sassari Benfica, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che al PalaSerradimigni vale per il secondo turno preliminare di basket Europe Cup(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:27:00 GMT)

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi : Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La preseason è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona ...