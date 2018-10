Basket | Eurocup 2018-2019 | sfida Italia-Russia! Trento ospita lo Zenit San Pietroburgo

Basket - EuroCup 2018-2019 : Brescia cerca l’impresa in casa del Galatasaray : Domani alle ore 19:00 riprende il cammino della Germani Brescia in EuroCup in casa dei turchi del Galatasaray. La partenza dei lombardi nella competizione è stata da dimenticare: due sconfitte con uno scarto medio di oltre 15 punti, di cui una tra le mura amiche contro il Monaco (la più grave). Il Galatasaray, invece, non ha iniziato male, vincendo il match d’esordio contro il MoraBanc Andorra per poi uscire sconfitta, ospite ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Venezia perde anche il ritorno del preliminare contro il TTT Riga e giocherà in Eurocup : Finisce al Taliercio, senza esser neanche iniziata davvero, l’Eurolega dell’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Andrea Liberalotto è stata sconfitta dal TTT Riga per 56-73, e dovrà dunque giocare l’Eurocup, in cui nella scorsa stagione raggiunse la finale tra un brivido e l’altro. Nonostante i 20 punti (con 12 rimbalzi) di Anete Steinberga uniti ai 10 di Martina Bestagno e di Cyesha Goree, la Reyer ha pagato un ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia e Torino vanno ancora ko nella seconda giornata : ancora una sconfitta sia per la Germani Basket Brescia sia per la Fiat Torino nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90. Un inizio di stagione disastroso per Brescia, che rimanda ancora la prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poi ancora in ...

Basket - Eurocup 2018-2019 : Brescia e Torino vanno ancora ko : ancora una sconfitta sia per la Germani Basket Brescia sia per la Fiat Torino nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90. Un inizio di stagione disastroso per Brescia, che rimanda ancora la prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poi ancora in ...

Basket - Eurocup : la Fiat Torino perde in casa contro il Mornar 84-80 : La Fiat Torino perde la seconda partita stagionale di Eurocup cedendo 80-84 ai montenegrini del Mornar Bar. Una sconfitta, quella all'esordio al PalaVela, arrivata nei secondi finali, quando gli ...

Diretta/ Torino Mornar Bar (62-64 - 30') info streaming video e tv : 4' quarto! (Basket Eurocup) : Diretta Torino Mornar Bar, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini per la seconda giornata nel gruppo D di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 21:44:00 GMT)

Diretta/ Torino Mornar Bar (23-23 - 10') info streaming video e tv : 2' quarto! (Basket Eurocup) : Diretta Torino Mornar Bar, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini per la seconda giornata nel gruppo D di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 20:47:00 GMT)

Andorra Brescia/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Andorra Brescia, info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Poliesportiu ed è valida come seconda giornata del gruppo A di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Torino Mornar Bar/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Torino Mornar Bar, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaRuffini per la seconda giornata nel gruppo D di basket Eurocup(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 10:32:00 GMT)

Video/ Lione Villeurbanne Trento (75-61) : highlights della partita (Basket Eurocup) : Video Lione Villerbaunne Trento (risultato finale 75-61): gli highlights della partita di basket, valida per la seconda giornata della Eurocup 2018, 9 ottobre 2018.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:24:00 GMT)

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento cade in casa del Lyon-Villeurbanne 75-61 : Nulla da fare per la Dolomiti Energia Trento che perde in casa del Lyon-Villeurbanne 75-61 nel match valido per la 2a giornata di EuroCup 2018-2019, dopo aver vinto all’esordio contro il Partizan con il punteggio di 82-73. I ragazzi di Maurizio Boscaglia, in effetti, erano chiamati ad un impresa molto ardua questa sera e la sconfitta non pregiudica assolutamente la possibilità di passare il turno, a patto che arrivino vittorie in incontri ...

DIRETTA / Villeurbanne Trento (risultato live 0-0) info streaming video e tv : palla a due! (Basket Eurocup) : DIRETTA Villeurbanne Trento, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Astroballe, nella seconda giornata del gruppo C di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:56:00 GMT)

Villeurbanne Trento/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Basket Eurocup) : diretta Villeurbanne Trento, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Astroballe, nella seconda giornata del gruppo C di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:33:00 GMT)

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento a Lione per il colpaccio - Torino in casa contro il Mornar Bar - Brescia in Spagna con Andorra : Seconda giornata di EuroCup molto intensa per i colori azzurri. Ad aprire le danze sarà domani la Dolomiti Energia Trento alle ore 20:30 in casa del Lyon-Villeurbanne. Sulla carta gli ospiti partono nettamente sfavoriti, vista la qualità maggiore dei francesi, ma, nella prima giornata Lione ha trovato tante difficoltà, perdendo nettamente a Valencia 84-62, mentre Trento si è calata meglio nella competizione ed è riuscita ad ottenere subito una ...