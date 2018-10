Barcone in acque maltesi | Salvini | Può restare dov' è

ilgiornale

: #Migranti: @matteosalvinimi , barcone in acque Malta ma rimane lì. Per ministro 'vorrebbero farlo arrivare in quelle italiane' - TgLa7 : #Migranti: @matteosalvinimi , barcone in acque Malta ma rimane lì. Per ministro 'vorrebbero farlo arrivare in quelle italiane' - Giustizia47Vera : RT @TgLa7: #Migranti: @matteosalvinimi , barcone in acque Malta ma rimane lì. Per ministro 'vorrebbero farlo arrivare in quelle italiane' - AltreNews : RT @TgLa7: #Migranti: @matteosalvinimi , barcone in acque Malta ma rimane lì. Per ministro 'vorrebbero farlo arrivare in quelle italiane' -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Uninrischia nuovamente di innescare una crisi diplomatica tra Roma e La Valletta. Di fatto si tratterebbe del secondo episodio in pochi giorni dopo il salvataggio di circa 70 migranti venerdì scorso da parte della Guardia Costiera italiana. Un'altra imbaracazione con a bordo migranti in questo momento si troverebbe a largo di Malta. La Guardia Costiera di La Valletta non è intervenuta e lo scenario probabile è quello di una richiesta di intervento al centro operativo di Roma.Ma il ministro degli Interni, Matteoha già mandato un messaggio chiaro alle autoritàrespingendo qualunque ipotesi di un salvataggio in mare: "Noi siamo tra i paesi fondatori dell'Europa e vogliamo un'Europa che faccia poche cose ma le faccia bene, ad esempio difenda i confini. Ancora in queste ore c'è unfermo nelledi Malta, che vorrebbero far arrivare in ...