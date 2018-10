Bar di Tempio camuffato da associazione sportiva | evasione da 400mila euro

Starbucks arriva a Milano : tempio dedicato al caffè - tra brioche di Princi e cocktail Bar. Ma è polemica sui prezzi : “1 - 80 euro per un caffè” : Dici Starbucks e ti vengono in mente Frappuccini, divanetti, tazze di cartone bianche e verdi con un nome scritto a pennarello (male, il più delle volte). Il posto dove tutti, almeno una volta, hanno cercato ristoro, dolci ipercalorici e wi-fi gratis. E invece, sorpresa: il primo Starbucks italiano, in piazza Cordusio a Milano, conserva solo il nome della celebre catena di Howard Schultz. Giardino, marmi, tazze scure, menù ricercati e ...