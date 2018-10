Bambini nella curva squalificata

Vince la leucemia - ma non può andare a scuola : nella sua classe cinque Bambini non sono vaccinati : Intanto, il mondo politico interviene, proprio partendo dal 'Milleproroghe'. Ettore Rosato, Pd,, vice presidente della Camera, critica la probabile eliminazione dell'obbligo vaccinale previsto dalla ...

Nella Valle Umbra Sud prevale il "si-vax" : vaccinato il 98% dei Bambini : Si al vaccino, no al morbillo. È questa, in soldoni, la fotografia che emerge Nella Valle Umbra Sud, dove ad oggi risulta vaccinato ben il 98 per cento dei bambini. Il dato riguarda, in particolare, ...