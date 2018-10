Backup Android | sarà protetto dal codice blocca schermo

Con Android Pie i Backups sul Cloud ricevono un ulteriore crittografia di sicurezza : Per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti Google a partire da Android Pie ha aggiunto un ulteriore livello di crittografia da applicare quando si effettueranno backups sul Cloud.Miglioramenti sensibili per la sicurezza arriveranno molto presto per tutti gli smartphone che saranno basati sul sistema operativo Android Pie 9.0 e successivi.backups sul Cloud più sicuri con Android Pie 9.0: ecco perchéGoogle ha infatti annunciato che i ...

I Backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di blocco dell’utente : Android 9 Pie include le modifiche al modo in cui i backup cloud vengono archiviati e nemmeno Google può leggere i dati degli utenti L'articolo I backup cloud di Android 9 Pie ora sono crittografati con la password della schermata di blocco dell’utente proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando il Backup manuale su Google Drive in Android 9 Pie : Google sta testando su Android 9 Pie la possibilità di effettuare manualmente un backup dei propri dati su Google Drive. L'articolo Google sta testando il backup manuale su Google Drive in Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp per Android/ Dal 12 novembre cancellati foto e video : ecco come fare il Backup dei dati : Tra poco, arriverà una importante novità che però coinvolgerà tutti coloro che posseggono Android, le chat WhatsApp verranno cancellate, ecco come fare il backup.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)