Autostrade | Toninelli | ' Alcuni piloni della A24 e A25 sono in condizioni allarmanti'

Danilo Toninelli : “Anticiperemo noi i risarcimenti Autostrade è fuori - ma pagherà” : «Lo Stato anticiperà i soldi dei risarcimenti agli sfollati e poi Autostrade ci rimborserà». Alla vigilia del suo ritorno nella città straziata dal crollo del Ponte Morandi (43 vittime il 14 agosto), il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rivela gli imminenti correttivi al decreto Genova: più soldi per imprese e porto e cassa integrazione in de...

Autostrade A24 A25 - Toninelli : "Disposto verifica ispettiva su stato Autostrade. : L'Aquila - "Ho disposto una verifica eccezionale dello stato delle Autostrade A24 e A25 da parte dell'ufficio ispettivo territoriale competente, che ha sede a Roma, che già in questo momento, in queste ore, sta svolgendo controlli in loco e che entro metà ottobre fornirà indicazioni ulteriori". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli rispondendo in Question Time alla Camera, ...

Autostrade - Toninelli : «La revoca non c'è nel decreto - lavori dopo il dissequestro dell'area» : Nel decreto legge che sta per essere portato all'attenzione del Parlamento «si prevede la nomina di un Commissario straordinario. Questi avrà il compito di porre in essere ogni azione necessaria per ...

Decreto Genova : 30 giorni ad Autostrade per mettere a disposizione i soldi/ Toninelli “Pronto a brevissimo" : Ponte Morandi, anticipazioni Decreto Genova: "Autostrade ha 30 giorni per soldi ricostruzione". Ultime notizie, premier Conte: "fuori Aspi da Consorzio per nuovo viadotto"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Autostrade - Toninelli : Anas va ribaltata come un calzino : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

A che punto è la revoca della concessione di Autostrade? Il trilemma di Toninelli : Roma . Che fine ha fatto la "caducazione" della concessione di Autostrade per l'Italia? Recentemente il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha pubblicato su Instagram una foto dal salone ...