Auto piomba sui tavolini di un bar | muore donna Paura nella città italiana

caffeinamagazine

: Auto piomba sui tavolini di un bar, travolta e uccisa una donna a Brescia. - Agenzia_Ansa : Auto piomba sui tavolini di un bar, travolta e uccisa una donna a Brescia. - repubblica : Brescia, auto piomba sui tavolini di un bar e travolge una donna uccidendola [news aggiornata alle 19:04] - rtl1025 : ?? Auto piomba su tavolini bar, muore donna a #Brescia Il guidatore ha sterzato per evitare un incidente e ha travol… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Una mattina come tante, una breve sosta per sorseggiare qualcosa di caldo, all’improvviso la tragedia. Unadi 45 anni è morta agli Spedali civili di Brescia dopo essere stata investita da un’che ha travolto idi un bar. L’incidente e’ avvenuto questa mattina in via Milano, la strada che porta al centro di Brescia. La vittima era seduta quando è stata investita alle spalle da un veicolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’mobilista avrebbe tentato di evitare un incidente con un’altra vettura, ma la brusca sterzata ha portato l’verso ioccupati dalla 45enne. Le condizioni dellaerano apparse fin da subito disperate. Il primo settembre, ma quella volta non era stato un incidente, un uomo ha investito un gruppo di persone che stavano chiacchierando. Le vittime erano sedute ai tavoli in una strada chiusa ...