Australia | canguro attacca una famiglia in casa | donna ricoverata con polmone perforato

Blastingnews

: RT @lazampa: In Australia un canguro attacca una famiglia in casa e ferisce gravemente una donna @fulviocerutti - ElibethSmith : RT @lazampa: In Australia un canguro attacca una famiglia in casa e ferisce gravemente una donna @fulviocerutti - BlitzQuotidiano : Australia, canguro aggredisce intera famiglia. Linda Smith: “Costole rotte e polmone perforato”… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) Dopo quanto le è accaduto, non smettera' di volere bene ai canguri e di accudirli come fa da 15 anni. In effetti uno di loro non ha trattato benissimo né lei né i suoi familiari. Linda Smith, unana di 64 anni, stava appunto dando da mangiare nella sua proprieta' che si trova nella cittadina di Millmerran, nel sudovest del Queensland, a un esemplare di Macropodidae, questo il nome scientifico che significa dai grandi piedi, quando è statata VIDEO ed è finita all'ospedale con un. E con lei è stato ricoverato anche il marito.'lottatore' stende marito e moglie Giorni fa i coniugi Smith stavano dando da mangiare a una trentina tra canguri e wallabay, così sono chiamati i macropodidi di dimensioni inferiori rispetto al. Linda ha raccontato al 'Brisbane Times' che gli animali si presentano ormai ogni sera nella sua ...