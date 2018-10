Aurigemma | in giorno di memoria nostra vicinanza a comunità israelitica

romadailynews

(Di martedì 16 ottobre 2018) Roma – “Nel 75esimo anniversario dell’orrenda razzia del ghetto ebraico di Roma, eseguita il 16 ottobre 1943 dalle SS di Herbert Kappler, voglio significare, a nome del gruppo consiliare regionale di Forza Italia, lacommossaalla comunita’della Capitale e il nostro rafforzato impegno civile e politico a che la democrazia e la liberta’ del nostro Paese non corrano mai piu’ il rischio di venire indebolite o messe in discussione”. “Il sogno che perseguiamo scommette su un futuro basato su una nuova e rinvigorita visione dell’Europa, imperniata su un ‘Umanesimo militante’ che, per usare le parole di Thomas Mann, ‘si saturi della convinzione che il principio della liberta’, della tolleranza e del dubbio non deve lasciarsi sfruttare e sorpassare da un fanatismo che e’ senza ...