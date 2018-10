Aurelio De Laurentiis punta su Piatek per il mercato

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) La luna di miele tradee Carlo Ancelotti continua. I risultati arrivano, il Napoli si conferma tra le squadre più temibili in Italia e in Europa (a sue spese lo ha imparato il Liverpool di Salah che solo in estate aveva schiantato gli azzurri 5-0). DeLa può sorridere soddisfatto sul grugno dei (tantissimi) ancora innamorati dell"ex tecnico Maurizio Sarri, tra cui il sindaco Luigi De Magistris. Ma Ancelotti non fa rimpiangere né Sarri né ilesangue (rispetto alle attese dei tifosi che pure hanno pesantemente contestato la società). Così De, grato e sempre più innamorato del "suo" leader calmo è pronto a fargli un regalo bellissimo e prezioso.Si tratta di Krzysztof, il cecchino polacco del Genoa che sta regalando gol ed entusiasmo alla torcida che affolla il settore rossoblù dello stadio di Marassi. Deparla di lui da Solopaca, in ...