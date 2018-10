Aumenti sulle pensioni minime? Briciole a chi ha la casa

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Il taglio dellealte ormai sono alle porte. Il governo accelera e nella manovra di fatto ci sarà spazio per la sforbiciata sugli assegni da 4500 euro in su. L'esecutivo di fatto dal taglio prevede un risparmio di circa un miliardo in tre anni che di fatto, secondo i piani grillini, servirà ad aumentare le. Luigi Di Maio su questo punto era stato chiaro ed aveva usato toni abbastanza duri: "Ci ripendiamo quello che ci hanno fregato e aumenteremo le".Ma di fatto su questo fronte c'è una novità che emerge tra le pieghe della legge di Bilancio: "Lesaranno aumentate fino a 780 euro, con una differenziazione tra chi è proprietario di un immobile e chi non lo è". Di fatto in questo caso verrebbero penalizzati tutti quei pensionati che hanno unadi proprietà. Si tratta dello stesso parametro che di fatto verrà appliccato al reddito ...