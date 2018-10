Audi A1 - Primo avvistamento della Allroad

Il primo gol di ClAudio Marchisio con lo Zenit San Pietroburgo : l’ex Juventus è già decisivo! [VIDEO] : Nella partita contro l’Anzhi, Claudio Marchisio ha siglato il suo primo gol con la maglia dello Zenit San Pietroburgo: il centrocampista ex Juventus è subito decisivo Dopo 3 partite di campionato, Claudio Marchisio firma già il suo primo gol con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Il centrocampista ex Juventus, passato da qualche settimana nel massimo campionato russo, ha siglato nel pomeriggio, contro l’Anzhi, la sua prima ...

Il primo rapporto Auditel-Censis fotografa un Paese dipendente dai cellulari sin dalle età più tenere : La TV spopola ma lo smartphone invade anche il letto. Questa è la considerazione che emerge nel primo rapporto Auditel-Censis L'articolo Il primo rapporto Auditel-Censis fotografa un Paese dipendente dai cellulari sin dalle età più tenere proviene da TuttoAndroid.

Alitalia - commissari in Audizione : primo utile nel trimestre estivo : ROMA - Alitalia sta bene, e nel corso del trimestre estivo arriva, finalmente, all'utile. Nel corso della audizione in Parlamento dei tre commissari della ex compagnia di bandiera, per sottoporre ...

Vieni da Me - primo bilancio per il programma condotto da Caterina Balivo : Auditel impietoso - trasmissione senza spina dorsale : La premessa è d’obbligo. Non bastano due settimane di programmazione per sancire l’insuccesso di un programma televisivo, ancor di più se si tratta di un nuovo formato in onda in una fascia non semplice. Le indicazioni però sono più che allarmanti per Vieni da me, la trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo su cui Viale Mazzini ha puntato con forza. “Pur essendo molto giovane, Caterina può vantare un robusto retroterra ...

Audi svela il suo primo suv elettrico : Audi e-tronAudi e-tronAudi e-tronAudi e-tronIl viaggio di Audi nel mondo dell’elettrico è iniziato. La casa dei quattro anelli ha infatti presentato in anteprima mondiale la Audi e-tron, un suv sportivo per soddisfare ogni esigenza di mobilità, nonché sua prima vettura completamente elettrica. Un debutto che anticipa un obiettivo ambizioso: quello di proporre, entro il 2025, 12 modelli completamente elettrici nei principali mercati ...

Arabia SAudita - primo furto di auto compiuto da una donna : Riad - primo furto d'auto compiuto da una donna in Arabia Saudita. Lo riporta stamani la tv panaraba al Jazeera , finanziata dal Qatar, paese rivale. Una donna ha rubato una vettura lasciata ...

Ne L’Allieva su Rai1 il primo bacio tra Alice e ClAudio - anticipazioni terza puntata del 12 agosto : Continuano le repliche de L'Allieva su Rai1. In attesa della seconda stagione, trasmessa sulla rete ammiraglia a ottobre, proseguono le avventure di Alice Allevi con il primo capitolo della fiction campione di ascolti nel 2016. Visto il boom di ascolti anche con le repliche, la Rai ha deciso di anticipare la messa in onda della seconda stagione, inizialmente prevista per la primavera del prossimo anno. Protagonisti sempre loro, Alessandra ...

