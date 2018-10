Atletica | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | assegnati gli ultimi undici titoli Per

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Dalia Kaddari medaglia d’argento nei 200 metri femminili! : Arriva grazie all’ultima azzurrina in gara una splendida medaglia d’argento nell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Dalia Kaddari infatti chiude alla piazza d’onore nei 200 metri piani femminili. Nella somma dei tempi ottenuti sulle due prove l’italiana è stata preceduta soltanto dall’islandese Gudbjorg Jona Bjarnadottir. Bronzo per la brasiliana Leticia Maria Nonato ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 16 ottobre. Italia all’assalto : occasioni nel basket 3×3 - nella ritmica e nell’Atletica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (martedì 16 ottobre), nona giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Antonio Volpe nella piattaforma da 10 metri, su Scampoli e Bertozzi in semifinale nel beach volley, sull’Italia maschile di basket 3×3, ai quarti contro l’Ucraina, nella ritmica su Talisa Torretti, nella boxe ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : prima medaglia per l’Italia - Carmelo Musci bronzo nel peso! Finocchietti quarto nella marcia : Arriva la prima medaglia per l’Italia dell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Carmelo Musci ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel getto del peso: il 17enne pugliese scaraventa l’attrezzo a 20.76 metri, meglio del 20.67 ottenuto in gara-1 e la combinazione delle due prestazioni gli permette gli agguantare il terzo gradino del podio. Il gigante di ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Finocchietti e Musci a caccia delle medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare per l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). L’Italia non è ancora riuscita a conquistare delle medaglie e ci vuole provare oggi dove si gioca le migliori carte con Davide Finocchietti impegnato nella gara 2 dei 5000 metri di marcia: il Campione d’Europa di categoria si presenta forte del sesto posto ottenuto nella prova di quattro giorni fa ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lorenzo Benati - quinto sui 400 metri - il migliore degli italiani : Sono stati assegnati i primi nove titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina la classifica è stata stilata sommando due prove. Nessuna medaglia per l’Italia: il migliore dei nostri è Lorenzo Benati, quinto sui 400 metri piani. Ottavo posto per Enrico Saccomano e per Diletta Fortuna, entrambi nel lancio del disco. Andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nel salto con l’asta femminile oro ...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Atletica per stupire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’Atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : si assegnano le prime medaglie - Benati ci prova sui 400 metri : Oggi si assegnano le prime medaglie per l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Dopo la disputa delle gare 1, infatti, oggi andranno in scena le seconde manche i cui risultati andranno sommati a quelli ottenuti nei giorni precedenti in modo da definire le classifiche finali. L’Italia proverà a essere della partita anche se non sarà semplice lottare per le medaglie, gli ...

Atletica - Olimpiadi giovanili Buenos Aires : ottima prova di Kaddari e Silvestri : ottima prova di Dalia Kaddari ed Emma Silvestri alle Olimpiadi giovanili di Atletica a Buenos Aires Si completa il programma del primo turno per l’Atletica alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, con la terza giornata di sfide. Nei 200 metri la velocista sarda Dalia Kaddari firma il terzo crono di gara-1 in 24.24 (vento -0.6) vincendo la propria serie mentre sui 400 ostacoli la marchigiana Emma Silvestri, argento europeo under 18, ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Emma Silvestri ci prova sui 400 metri ostacoli - si concludono le gare 1 : Oggi sabato 13 ottobre si completano le gare 1 delle varie specialità per quanto riguarda l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018. Il format della rassegna a cinque cerchi è infatti molto particolare, i ragazzi dovranno cimentarsi in ben due prove e la somma dei risultati ottenuti in entrambe andrà a definire la classifica generale. Una grande novità pensata dagli organizzatori della rassegna che hanno deciso di eliminare ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Musci quarto nel peso - Bertini sesta nella marcia : Seconda giornata di gare per l’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, che presentano un format innovativo, che prevede la somma dei risultati di due gare svolte in giorni diversi. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della prima gara degli azzurrini impegnati oggi. Nei 5 km di marcia femminile Simona Bertini chiude sesta in 23’32″30, a 1’09” dalla cinese Xi Ricuo, che vince questa prima prova in ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Simona Bertini ci prova nella marcia - Musci e Favro tra peso e lungo : Seconda giornata di gare per l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Il format particolare prevede che ogni atleta gareggi due volte e che la classifica delle varie specialità venga formata sommando i risultati di gara1 e gara2. Oggi l’Italia scenderà in pista con cinque azzurrini che cercheranno di mettersi in luce, pochi sembrano poter davvero lottare per le medaglie ma ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili – Benati e Finocchietti ok al primo round : L’Atletica debutta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina si mettono subito in luce gli italiani Benati e Finocchietti Debutto dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, con cinque azzurri subito impegnati. Nei 5000 di marcia Davide Finocchietti, campione europeo under 18 sulla doppia distanza, chiude sesto in gara-1 con il tempo di 20:51.96 migliorandosi di oltre mezzo minuto e diventa il quinto allievo ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : in gara1 sesto posto per Davide Finocchietti e Lorenzo Benati : Si è aperto oggi il calendario delle gare di Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Format innovativo per questo torneo, che prevede la somma dei risultati di due gare in momenti distinti. Andiamo quindi a scoprire tutti i risulti di gara1 degli azzurri impegnati oggi. Partiamo dai 5000 metri di marcia con il sesto posto di Davide Finocchietti. Il giovane talento azzurro ha realizzato il tempo di 20:51.96, ...

Atletica – Olimpiadi Giovanili : scendono in pista gli azzurri - tredici gli atleti italiani in gara a Buenos Aires : La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13 azzurri: 8 al maschile e 5 al femminile Sei giornate di gare per l’atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, da giovedì 11 a martedì 16 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi dedicata agli under 18, nella capitale argentina, vedrà in azione 13 azzurri: 8 al maschile e 5 al femminile. Tutti ...