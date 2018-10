At Sundown - recensione

eurogamer

: Nell'ombra neanche tu riesci a vederti #recensione #AtSundown - Eurogamer_it : Nell'ombra neanche tu riesci a vederti #recensione #AtSundown -

(Di martedì 16 ottobre 2018) È ormai da qualche anno che su PC è esplosa la moda dei giochi multiplayer low budget e con visuale semi-fissa che puntano tutto sulla frenesia degli scontri. Atè uno di questi titoli che si getta nel mischione, portando con sé almeno un elemento di unicità. Ma sarà sufficiente per farlo emergere dalla massa?Partiamo subito con lo spiegare gli elementi fondamentali che caratterizzano At: la grafica è tridimensionale ma con telecamera aerea fissa, i giocatori sono da 2 a 4 e l'ombra nasconde completamente i personaggi rendendoli invisibili. Esatto: uscendo dalle poche fonti di luce sparse per le mappe si sparisce completamente alla vista e così anche i nostri nemici.Per vedere dove si trova il nostro personaggio, quando è avvolto dall'oscurità, è quindi necessario premere il tasto Ctrl, ma ci si rende individuabili anche quando si corre o si schiva, per colpa di una scia ...