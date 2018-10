Astronomia multimessaggero protagonista della mostra “On Air” al Palais de Tokyo di Parigi

meteoweb.eu

: RT @OggiScienza: L’osservatorio per neutrini sotto i ghiacci dell’Antartide ha rivelato un neutrino cosmico altamente energetico, scoprendo… - grgcllt1 : RT @OggiScienza: L’osservatorio per neutrini sotto i ghiacci dell’Antartide ha rivelato un neutrino cosmico altamente energetico, scoprendo… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) È stata inaugurata il 15 ottobre, e sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2019, aldediOn Air, lapersonale di Tomás Saraceno, artista argentino fra i protagonistiGravity, curata da MAXXI, INFN e ASI Agenzia Spaziale Italiana, e proposta fino al 6 maggio scorso negli spazi del MAXXI di Roma, con grande successo di pubblico. In On Air, che rappresenta la quarta edizione del progetto di mostre personali Carte Blancheiniziato dadenel 2013, Saraceno trasforma i 13.000 m2prestigiosa sede espositiva in un’esperienza sensoriale unica, proponendo una selezione delle sue opere principali, assieme ad ambiziose nuove produzioni, come l’installazione Multimessenger Room, realizzata in collaborazione con l’INFN e il CNRS Centre National de la Recherche Scientifique. Multimessenger Room è un’installazione che racconta la nuova ...