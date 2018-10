Astronomia | il 9 ottobre la Terra ha mancato per un soffio un’intensa tempesta di

Astronomia : il 20 Ottobre sarà la notte della luna : La serata di sabato 20 Ottobre 2018 è una meravigliosa occasione di cultura e Astronomia nel cuore della città di Fiumicino. Presso Villa Guglielmi, in occasione dell’InOMN2018 (International Observe Moon Night), una manifestazione promossa dalla NASA a carattere internazionale in cui in tutto il mondo, astronomi e astrofili si dedicano all’osservazione e comprensione del nostro satellite naturale. Il Gruppo Astrofili Palidoro, che ...

Scuola di Astronomia dell’Associazione Tuscolana : al via dal 16 ottobre la XV edizione : L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) propone anche quest’anno, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, la sua prestigiosa Scuola di Astronomia: un infallibile mix di lezioni teoriche e attività pratiche per avvicinarsi alla conoscenza del nostro Universo e per imparare a osservarlo al telescopio. L’avvio della Scuola, articolata in corsi, è previsto martedì 16 ottobre presso il Parco astronomico “Livio Gratton” ...