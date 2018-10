Astronomia | c’è un intruso del Sistema Solare | e non è solo

meteoweb.eu

: RT @vincnapo: Opening di #OnAir, personale di @tomassaraceno a @PalaisdeTokyo a Parigi C'é anche un' installazione sulla astronomia multime… - LucPezz : RT @vincnapo: Opening di #OnAir, personale di @tomassaraceno a @PalaisdeTokyo a Parigi C'é anche un' installazione sulla astronomia multime… - INFN_ : RT @vincnapo: Opening di #OnAir, personale di @tomassaraceno a @PalaisdeTokyo a Parigi C'é anche un' installazione sulla astronomia multime… - vincnapo : Opening di #OnAir, personale di @tomassaraceno a @PalaisdeTokyo a Parigi C'é anche un' installazione sulla astronom… -

(Di martedì 16 ottobre 2018) L’ormai celebre “” del, la cometa ‘Oumuamua, potrebbe non essere: altri oggetti potrebbero vagare nella Via Lattea trasportando i “mattoni” della vita, secondo una simulazione gruppo dell’americano Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics coordinato da Idan Ginsburg. Secondo lo studio, anticipato su arXiv e in via di pubblicazione sull’Astrophysical Journal, la cometa ‘Oumuamua, divenuta celebre per essere stata il primo corpo celeste proveniente da un altroplanetario, dimostra che le comete possono essere espulse dai loro sistemi solari e, se contengono i mattoni della vita, li possono trasportare ovunque nella Via Lattea. Se l’ipotesi fosse corretta, si rafforzerebbe la teoria della “panspermia“, secondo la quale gli elementi della vita si diffonderebbero in tutto il cosmo ...