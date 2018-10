Assange | Ecuador | sì comunicazioni ma non faccia politica

Wikileaks : Ecuador interrompe in parte isolamento Assange : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Assange potrà nuovamente usare internet e ricevere ospiti nell’ambasciata dell’Ecuador di Londra - dice AP : Secondo AP, l’Ecuador ha interrotto la condizione di isolamento a cui da marzo era costretto Julian Assange, ospite dal 2012 dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra per sfuggire a un mandato di arresto delle autorità britanniche. Lo scorso marzo, dopo che Assange The post Assange potrà nuovamente usare internet e ricevere ospiti nell’ambasciata dell’Ecuador di Londra, dice AP appeared first on Il Post.