Asd Conversano | parla Adone | Stimolante giocarsi il posto con Campanale

puglialive

: Futsal A2/F: Lascia Grieco, Carenza nuovo ds dell’Asd Conversano - BlunoteWeb : Futsal A2/F: Lascia Grieco, Carenza nuovo ds dell’Asd Conversano - BlunoteWeb : Futsal A2/F: Asd Conversano, Adone ‘Concorrenza stimolante’ -

(Di martedì 16 ottobre 2018) ... Ciao Annalaura, come ti sei avvicinata al mondo del calcio e come mai hai scelto proprio il ruolo del portiere ? "Ciao, mi chiamo Annalaura, mi sono avvicinata al mondo del futsal per caso, in ...