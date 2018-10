Ascolti tv 15 ottobre | I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince ancora contro il GF Vip 3

Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Ascolti tv pomeriggio - 15 ottobre 2018 : E’ stato un lunedì molto particolare. La sfida, secondo gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, 15 ottobre 2018, fra Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne ha registrato qualche piccolo cambio di programma. Quale? Ebbene il programma condotto da Bianca Guaccero su Rai 2 è iniziato in netto ritardo a causa di una importante partita di pallavolo femminile. La nuova puntata della trasmissione, poi, al contrario delle precedenti, era in ...

Ascolti TV | Lunedì 15 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 23.23% - GF Vip in risalita 20.01% : Grande Fratello Vip Nella serata di ieri, Lunedì 15 ottobre 2018, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.337.000 spettatori pari al 23.23% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.242.000 spettatori pari al 20.01% di share. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 l’incontro di Nations League Inghilterra-Spagna ha ...

Ascolti tv ieri - I bastardi di Pizzofalcone 2 vs Grande Fratello Vip | Dati Auditel 15 ottobre 2018 : Nuovo accesissimo scontro, secondo gli Ascolti tv di ieri, 15 ottobre 2018, fra I bastardi di Pizzofalcone e Il Grande Fratello Vip 3. Settimana scorsa ha avuto la meglio la fiction di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Chi ha vinto, invece, ieri? Ecco tutti i Dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri, 15 ottobre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN USCITA DALLE 10.00 CIRCA +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO RAI 1 – I bastardi di ...

Ascolti 14 ottobre : ecco chi ha vinto tra Domenica In e Domenica Live : Ascolti tv ieri: un altro successo per la Domenica In di Mara Venier Giunge puntuale lo scontro televisivo tra le due padrone di casa della Domenica pomeriggio, Barbara D’Urso e Mara Venier. Talk, interviste e momenti divertenti non sono mancati in entrambi i programmi, Domenica Live e Domenica In. Ma come al solito c’è un solo […] L'articolo Ascolti 14 ottobre: ecco chi ha vinto tra Domenica In e Domenica Live proviene da ...

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. 33.7% per la Nazionale. Venier batte D’Urso : in sovrapposizione Domenica In 18.7% - Domenica Live 16.1% : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

Ascolti TV | Domenica 14 ottobre 2018. La Nazionale vince con il 33.7% - Victoria al 7%. Record per Domenica In (19.2%-18.5%) : Polonia-Italia (da Facebook) Su Rai1 l’incontro della Nations League Polonia-Italia ha conquistato 8.465.000 spettatori pari al 33.7% di share. Su Canale 5 Victoria II ha raccolto davanti al video 1.661.000 spettatori pari al 7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.877.000 spettatori (7.3%) e Instict è stato la scelta di 1.359.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.053.000 spettatori con ...

Domenica In vs Domenica Live : Ascolti tv 14 ottobre 2018 : Tutti vogliono sapere chi ha vinto fra Domenica In e Domenica Live. Come è andata la sfida nel pomeriggio di Domenica 14 ottobre 2018 secondo gli ascolti tv di ieri? Fino ad ora, nel periodo di sovrapposizione, pare aver avuto la meglio, nel maggior numero delle sfide, Mara Venier. Così ha decretato Silvia Motta a Tv Talk analizzando i dati Auditel. Barbara d’Urso, però, si è dimostrata più agguerrita che mai. Ecco quindi cosa è accaduto ...

Ascolti tv ieri - Polonia Italia vs Victoria vs Non è L’Arena | Dati Auditel 14 ottobre 2018 : Quanti telespettatori hanno seguito Polonia – Italia sperando che la Nazionale azzurra portasse a casa un ottimo risultato e non venisse relegata alla serie B della Uefa Nations League? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 14 ottobre 2018? Quanti hanno seguito la serie tv Victoria che, pare, essere un vero e propri flop? Quanti, invece, si sono sintonizzati su Italia 1 per la nuova puntata de Le Iene o su La7 per la nuova ...

Ascolti tv 13 ottobre : Tú sí que vales vince la sfida del sabato sera contro Ulisse : Ascolti tv ieri: Tú sí que vales trionfa contro la terza puntata di Ulisse La prima serata di ieri, 13 ottobre, ha visto trionfare il talent di canale 5 Tú sí que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara, intrattenendo 5.221.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Rai 1 Ulisse – il piacere della scoperta ha […] L'articolo Ascolti tv 13 ottobre: Tú sí que vales vince la sfida del sabato sera contro ...