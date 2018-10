Arto Paasilinna è morto Addio allo scrittore de L' anno della lepre

Addio allo scrittore Arto Paasilinna - autore di storie tragicomiche sul Grande Nord : È morto a 76 anni lo scrittore finlandese Arto Paasilinna, conosciuto e amato in tutto il mondo per il suo romanzo ?L'anno della lepre? che in Italia ha venduto finora...

