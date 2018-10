ARROW - Recensione 7x01 "Inmate 4587"

lostinaflashforward

(Di martedì 16 ottobre 2018) Buonasera miei piccoli tesori! Ma quanto siete contenti di avere di nuovosui nostri schermi? E lasciatemi dire: che premiere!Vorrei iniziare parlando di Oliver, ammesso che quello che abbiamo visto per 40 minuti su 42 sia ancora Oliver.È chiaro che in prigione dovesse cambiare e comportarsi diversamente da come è sempre stato abituato. Sta sopravvivendo, come ha detto anche John. Solo che la sua scelta di non reagire a nessuna provocazione è davvero pericolosa, perché lo rende troppo vulnerabile. Conosciamo tutti Oliver Queen e sappiamo quanto è disposto a soffrire pur di non far soffrire coloro che ama. Solo, quello che mi sono chiesta per l'intero episodio è stato: ma davvero con questo atteggiamento passivo può ottenere qualcosa? Ammetto che non ricordo quale fosse stata la pena assegnatagli per essere Green, ma mi sorprenderei a scoprire che Oliver può ottenere una ...