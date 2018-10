Arriva il reddito di cittadinanza | come funziona e chi potrà richiedere l’assegno mensile

Arriva “Io Italia” - l’app per controllare il reddito di cittadinanza : L'app io.italia.it servirà a favorire le comunicazioni tra i cittadini e la Pubblica amministrazione, nonché a controllare la corretta erogazione del reddito di cittadinanza ai contribuenti che ne avranno effettivamente diritto: "Lo staff di Di Maio ci ha chiesto una soluzione tecnologica per il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo suddiviso il progetto in quattro blocchi tecnologici: chi ne ha diritto; il passaggio dei soldi dallo Stato al ...

Perché il reddito di cittadinanza potrebbe slittare e non Arrivare a marzo : Il reddito di cittadinanza potrebbe non arrivare a marzo o ad aprile come inizialmente promesso da governo e M5s. La misura sarà prevista da una proposta di legge collegata alla manovra che - insieme ad altre 11 - potrebbe non essere discussa prima di gennaio, con conseguente slittamento dell'introduzione dell'assegno.Continua a leggere

Manovra : il "nuovo" Def Arriva in Parlamento - ma i conti non tornano | Salvini : "Per reddito cittadinanza 8 mld" : Le misure partiranno a inizio 2019 e saranno finanziate con 20 miliardi di euro: 10 per il reddito di cittadinanza, 7 per riformare la Fornero, 2 per la flat tax e 1 per assunzioni straordinarie. Ma per il leader della Lega i conti sono altri: 16 mld in tutto

Arriva il reddito minimo? Addio agli altri sussidi : Trovare le coperture. È questa l'ossessione di via XX Settembre. M5s e Lega bussano alle porte del Tesoro per chiedere le risorse per finanziare i provvedimenti più importatnti del contratto di governo come il reddito di cittadinanza, la flat tax e il superamento della Fornero. Tria sta cercando, non senza difficoltà di accontentare le due anime del governo ma la strada è in salita. Soprattutto per il reddito di cittadinanza.I Cinque Stelle ...

Legge di bilancio e reddito di cittadinanza - pressioni M5S su Tria : dopo rumors Arrivano le smentite : Ennesima girandola di rumor e smentite sul futuro del ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, dato più volte sul punto di perdere la poltrona.