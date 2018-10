Argentina | Rea vince anche Gara 2 del WorldSBK

SBK 2018 - Rea : 10 e lode anche in Argentina : Griglia invertita, partenza dalla terza fila, rimonta furiosa e spettacolare, testa della corsa conquistata, fuga solitaria, vittoria. Questo lo schema delle seconda corsa a El Villicum, stesso ...

SBK Argentina - doppietta Rea in Gara2 : SAN JUAN - Jonathan Rea , Kawasaki Racing Team WorldSBK, conquista anche Gara2 al Circuito San Juan Villicum, davanti a Xavi Fores , Barni Racing Team, al quinto podio dell'anno. Il campione del mondo ...

Superbike - GP Argentina 2018 : un infinito Jonathan Rea fa sua anche gara-2 - secondo Forès - terzo Melandri : anche dall’altra parte del mondo è sempre un Jonathan Rea-show nel Mondiale di Superbike 2018. Il campione del mondo, nonostante abbia già ampiamente messo le mani sul titolo, non si stanca di vincere, e completa la doppietta anche nel Gran Premio di Argentina a Villicum. Dopo il successo di ieri, infatti, il portacolori della Kawasaki, concede il bis in gara-2, scattando dalla terza fila, ma raggiungendo presto la prima posizione. Gli ...

SBK : Rea vince la prima gara in Argentina. Quarto Titolo Kawasaki : Il quattro volte Campione del Mondo e attuale Campione in carica Jonathan Rea ha vinto la prima gara Superbike della storia disputata in Argentina presso il nuovissimo Circuito San Juan Villicum situato ai piedi delle Ande, al confine con il Cile. Il nordirlandese del Kawasaki Racing Team WorldSBK ha preceduto sul traguardo l’italiano della Ducati […] L'articolo SBK: Rea vince la prima gara in Argentina. Quarto Titolo Kawasaki sembra ...

WSBK - Rea domina Gara 1 in Argentina - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : LA CRONACA La pole position era appannaggio di Marco Melandri che con uno stratosferico 1.39.0 rifilava quattro decimi di secondo a Rea, con Laverty a chiudere la prima fila. Syykes, Fores e Lowes ...

SBK Argentina - Gara1 a Rea e mondiale alla Kawasaki : SAN JUAN - Al Circuito San Juan Villicum, Jonathan Rea , Kawasaki Racing Team WorldSBK, ha fatto ancora una volta la storia conquistanto la prima gara del campionato mondiale MOTUL FIM Superbike sul ...

Superbike - Round Argentina 2018 : superpole. Marco Melandri il più veloce - Jonathan Rea in seconda piazza : Il nordirlandese, laureatosi per la quarta volta campione del mondo in Francia, correrà a cuor leggero in queste ultime manche, con la voglia di scrivere la storia di questa categoria, arricchendo la ...

