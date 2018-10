Argentina | Bielsa regala hotel da oltre 2 milioni al Newell’s Old Boys

calcioweb.eu

(Di martedì 16 ottobre 2018) Marcelonon fa nulla per nascondere l’amore per il suo club. “El Loco”, infatti, hato unda 2.500.000 dollari (2.1di euro) al Newell’s Old, club argentino di Rosario che il 3 novembre celebrerà il suo 115esimo anniversario e che ha dato al suo stadio proprio il nome di. La struttura conta circa 2.000 metri quadrati e ospiterà la squadra prima delle gare casalinghe. È dotato di ogni comfort per un club di calcio palestre, auditorium e sale video,a un garage interno per il pullman della squadra., attualmente guida tecnica del Leeds in Championship, è stato giocatore e allenatore del Newell’s Old. L’inaugurazione dell’, costruito con l’aiuto dello studio d’architetti della sorella Maria Eugenia, verrà inaugurato il 3 novembre. Difficile la presenza ...